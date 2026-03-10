Grégory Doucet, maire sortant de Lyon et candidat à sa réélection accompagné de plusieurs de ses têtes de liste. (@NC)

Candidat à sa réélection, le maire sortant de Lyon fait toujours de la végétalisation et du cadre de vie l'une de ses priorités.

Grégory Doucet continue d'occuper le terrain. À quelques jours du 1er tour des élections municipales à Lyon, le candidat de l'union de la gauche et des écologistes (hors LFI) revient cette semaine sur plusieurs de ses engagements phares. Lundi soir, il réaffirmait sa volonté de maintenir et de renforcer l'encadrement des loyers, notamment en régulant davantage les compléments de loyers.

Ce mardi, accompagné de la quasi-totalité des ses têtes de listes aux mairies d'arrondissement "pour parler de tout Lyon", le maire sortant s'est engagé à "végétaliser toutes les rues où cela est possible à horizon 2040". Pour cela, il promet de consacrer un budget tout aussi important que lors de ce mandat aux politiques de végétalisation, pour lesquelles 140 millions d'euros ont été investi ces six dernières années.

Parcs, rive droite, baignades...

Candidate à sa réélection à la mairie du 7e arrondissement, Fanny Dubot a par ailleurs rappelé quelques éléments programmatiques, comme la volonté de créer cinq nouveaux parcs dans toute la ville, ainsi que la création de deux sites de baignade fluviale, dans la Saône et dans le Rhône. Mais c'est surtout le projet de réaménagement de la rive droite du Rhône qui a occupé les prises de parole.

Un projet dont les écologistes et leurs alliés ont donné à voir avec un dessin réalisé par l'artiste Benjamin Marquette. "Il fallait une certaine dose de volontarisme politique il y a une vingtaine d'années pour réaménager la rive gauche, et c'est avec cette même volonté que nous allons faire la rive droite", a déclaré Grégory Doucet.

Et s'il est conscient de l'impopularité qu'a pu susciter l'accumulation de chantier dans la ville ces six dernières années, le candidat écologiste veut croire que les électeurs verront l'horizon "long, de la fin des travaux et du résultat". L'élu assume d'ailleurs d'avoir par exemple réalisé de nombreux travaux sur les réseaux souterrain. "Quand bien même ils ont pu être synonyme d'impopularité, ce qui compte pour moi, c'est le bien-être des Lyonnais", dit-il.

