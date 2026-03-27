Cinq des vingt-cinq vice-présidents de la Métropole de Lyon cumulent déjà le nombre maximal de mandats autorisés par le code électoral. Qui sont-ils, et qui pourrait leur succéder ? Lyon Capitale fait le point.

Jeudi 26 mars, Véronique Sarselli (Les Républicains), présidente de la Métropole de Lyon, a nommé ses vingt-cinq vice-présidents. Parmi eux, cinq cumulent déjà deux mandats locaux - maire de leur commune et conseiller régional à Auvergne-Rhône-Alpes -, ce qui atteint le plafond légal autorisé. En ajoutant leur nouveau mandat de vice-président de la Métropole, ils dépasseraient la limite fixée par l'article 46-1 du code électoral. Ils doivent donc abandonner leur siège au conseil régional.

Les cinq élus concernés sont : Jérémie Bréaud, maire de Bron, Laurence Fautra, maire de Décines-Charpieu, Pierre Oliver, maire du 2e arrondissement de Lyon, Marie-Hélène Mathieu, maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or et Jérôme Moroge, maire d'Oullins-Pierre-Bénite.

Qui va les remplacer à la Région ?

Pour le savoir, il faut revenir aux élections régionales de 2021. La liste conduite par Laurent Wauquiez, qui présidait alors le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, avait remporté le scrutin. A noter que Laurent Wauquiez a, depuis, cédé la présidence à Fabrice Pannecoucke, après avoir été élu député lors des législatives anticipées consécutives à la dissolution de l'Assemblée nationale.

Sur cette liste, les sièges reviennent aux candidats suivants par ordre d'apparition. La dernière élue en 2021 était Catherine Laforêt, 18e sur la liste. Ce sont donc les candidats classés après elle - les 19e, 20e, 21e, 22e et 23e - qui pourraient être appelés à siéger à la Région pour remplacer les cinq vice-présidents démissionnaires.

Trois élus inéligibles

Or, Olivier Araujo (19e sur la liste) n'est pas éligible puisque lui aussi a été nommé vice-président à la Métropole, à l'instar de Béatrice de Montille (24e) et de Pascal Charmot (25°).

Dans l'ordre de la liste, les nouveaux conseillers régionaux sont donc Florence Darbon, passée entre temps chez Reconquête, Abdelhafid Daas, conseiller de Rillieux-la-Pape, Sarah Bodhuin, co-fondatrice de "Presqu'Ile en colère", Lucien Barge, maire (LR) de Jonage et Réjane Cloupet, ancienne tête de liste (LR) aux municipales de 2020 à Corbas (Sud de Lyon).

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La liste complète de la majorité lors des élections régionales de 2021 :

1 - M. Jérémie BREAUD

2 - Mme Marylène MILLET

3 - M. Philippe MEUNIER

4 - Mme Laurence FAUTRA

5 - M. Jérôme MOROGE

6 - Mme Marie-Hélène MATHIEU

7 - M. Romain CHAMPEL

8 - Mme Véronique DÉCHAMPS

9 - M. Pierre OLIVER

10 - Mme Corine CISTERNINO

11 - M. Xavier ODO

12 - Mme Karine LUCAS

13 - M. Christophe GEOURJON

14 - Mme Sophie BLACHÈRE

15 - M. Mickaël PACCAUD

16 - Mme Isabelle RAMET

17 - M. Julien VUILLEMARD

18 - Mme Catherine LAFORÊT

19 - M. Olivier ARAUJO

20 - Mme Florence DARBON

21 - M. Abdelhafid DAAS

22 - Mme Sarah BODHUIN

23 - M. Lucien BARGE

24 - Mme Béatrice DE MONTILLE

25 - M. Pascal CHARMOT

26 - Mme Réjane CLOUPET

27 - M. Pascal BLACHE

28 - Mme Bénédicte PLACE

29 - M. Olivier DELUCENAY

30 - Mme Karine GAUDINET GUÉRIN

31 - M. Gilbert SUCHET

32 - Mme Anne PROST

33 - M. Gilles GASCON

34 - Mme Clotilde POUZERGUE

35 - M. Alexandre VINCENDET

36 - Mme Véronique SARSELLI

37 - M. Philippe COCHET