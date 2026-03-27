Cinq des vingt-cinq vice-présidents de la Métropole de Lyon cumulent déjà le nombre maximal de mandats autorisés par le code électoral. Qui sont-ils, et qui pourrait leur succéder ? Lyon Capitale fait le point.
Jeudi 26 mars, Véronique Sarselli (Les Républicains), présidente de la Métropole de Lyon, a nommé ses vingt-cinq vice-présidents. Parmi eux, cinq cumulent déjà deux mandats locaux - maire de leur commune et conseiller régional à Auvergne-Rhône-Alpes -, ce qui atteint le plafond légal autorisé. En ajoutant leur nouveau mandat de vice-président de la Métropole, ils dépasseraient la limite fixée par l'article 46-1 du code électoral. Ils doivent donc abandonner leur siège au conseil régional.
Les cinq élus concernés sont : Jérémie Bréaud, maire de Bron, Laurence Fautra, maire de Décines-Charpieu, Pierre Oliver, maire du 2e arrondissement de Lyon, Marie-Hélène Mathieu, maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or et Jérôme Moroge, maire d'Oullins-Pierre-Bénite.
Qui va les remplacer à la Région ?
Pour le savoir, il faut revenir aux élections régionales de 2021. La liste conduite par Laurent Wauquiez, qui présidait alors le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, avait remporté le scrutin. A noter que Laurent Wauquiez a, depuis, cédé la présidence à Fabrice Pannecoucke, après avoir été élu député lors des législatives anticipées consécutives à la dissolution de l'Assemblée nationale.
Sur cette liste, les sièges reviennent aux candidats suivants par ordre d'apparition. La dernière élue en 2021 était Catherine Laforêt, 18e sur la liste. Ce sont donc les candidats classés après elle - les 19e, 20e, 21e, 22e et 23e - qui pourraient être appelés à siéger à la Région pour remplacer les cinq vice-présidents démissionnaires.
Trois élus inéligibles
Or, Olivier Araujo (19e sur la liste) n'est pas éligible puisque lui aussi a été nommé vice-président à la Métropole, à l'instar de Béatrice de Montille (24e) et de Pascal Charmot (25°).
Dans l'ordre de la liste, les nouveaux conseillers régionaux sont donc Florence Darbon, passée entre temps chez Reconquête, Abdelhafid Daas, conseiller de Rillieux-la-Pape, Sarah Bodhuin, co-fondatrice de "Presqu'Ile en colère", Lucien Barge, maire (LR) de Jonage et Réjane Cloupet, ancienne tête de liste (LR) aux municipales de 2020 à Corbas (Sud de Lyon).
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La liste complète de la majorité lors des élections régionales de 2021 :
1 - M. Jérémie BREAUD
2 - Mme Marylène MILLET
3 - M. Philippe MEUNIER
4 - Mme Laurence FAUTRA
5 - M. Jérôme MOROGE
6 - Mme Marie-Hélène MATHIEU
7 - M. Romain CHAMPEL
8 - Mme Véronique DÉCHAMPS
9 - M. Pierre OLIVER
10 - Mme Corine CISTERNINO
11 - M. Xavier ODO
12 - Mme Karine LUCAS
13 - M. Christophe GEOURJON
14 - Mme Sophie BLACHÈRE
15 - M. Mickaël PACCAUD
16 - Mme Isabelle RAMET
17 - M. Julien VUILLEMARD
18 - Mme Catherine LAFORÊT
19 - M. Olivier ARAUJO
20 - Mme Florence DARBON
21 - M. Abdelhafid DAAS
22 - Mme Sarah BODHUIN
23 - M. Lucien BARGE
24 - Mme Béatrice DE MONTILLE
25 - M. Pascal CHARMOT
26 - Mme Réjane CLOUPET
27 - M. Pascal BLACHE
28 - Mme Bénédicte PLACE
29 - M. Olivier DELUCENAY
30 - Mme Karine GAUDINET GUÉRIN
31 - M. Gilbert SUCHET
32 - Mme Anne PROST
33 - M. Gilles GASCON
34 - Mme Clotilde POUZERGUE
35 - M. Alexandre VINCENDET
36 - Mme Véronique SARSELLI
37 - M. Philippe COCHET