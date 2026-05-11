Incendie criminel : la maire de Décines en appelle à "l'état d'urgence"

Trois morts un quartier sous le choc : un incendie criminel, sur fond de narcotrafic, plonge Décines dans le deuil. La maire Laurence Fautra monte au front, une conférence de presse est attendue demain avec le procureur et le direcur de la police nationale à Lyon.

"Décines-Charpieu est en deuil." C'est par ces mots que Laurence Fautra, maire Les Républicains de la ville, a réagi lundi 11 mai en début de soirée après qu'un incendie d'une violence extrême a ravagé un immeuble du 18 rue Sully, dans le quartier du Prainet…

A 7h30, un incendie d'une violence extrême a ravagé un immeuble. Le bilan est lourd : trois morts, quatorze blessés transportés à l'hôpital, après avoir été exposés aux fumées et 38 habitants pris en charge dans un gymnase de la commune.

La piste criminelle est loin d'être écartée. Le parquet de Lyon a ouvert une enquête pénale des chefs de "dégradation par moyens dangereux ayant entraîné la mort", "homicide volontaire en bande organisée" et "participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime en bande organisée". L'enquête a été confiée à la DCOS, la division de la criminalité organisée et spécialisée.

Laurence Fautra pointe un contexte qu'elle décrit comme une spirale de violences liées au narcotrafic, évoquant des faits "liés, dans un contexte de violences sur fond de narcotrafic", après plusieurs incendies ayant déjà frappé le quartier ces dernières semaines. Face à la situation, elle a multiplié les demandes : état d'urgence dans le quartier du Prainet, renforcement de la présence policière surveillance continue des entrées d'immeubles par les bailleurs. Elle a également pris un arrêté instituant "un couvre-feu dès ce (lundi) soir, 22h, pour les mineurs."

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La préfecture du Rhône a annoncé le déploiement de renforts de CRS, dont la CRS 83 et une CRS classique, accompagnés de patrouilles Sentinelles d'une compagnie départementale d'intervention de la BAC et de la police municipale. La maire salue l'intervention des sapeurs-pompiers qu'elle qualifie d'"héroïque" et des forces de l'ordre grâce auxquels de nombreux habitants ont pu être "secourus et délivrés des flammes."

La gravité des faits se mesure aussi au niveau de mobilisation institutionnelle : une conférence de presse est prévue mardi en milieu de matinée avec le procureur de la République de Lyon, Thierry Dran, et le directeur interdépartemental de la police nationale du Rhône, Nelson Bouard.

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