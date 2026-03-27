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Lungenstrass, Henocque, Chapuis… Qui sont les 21 adjoints au maire de Lyon

  • par Clémence Margall

    • À l’issue du conseil municipal d’installation qui s’est tenu ce vendredi 27 mars, les 21 adjoints au maire ainsi que trois conseillers municipaux ont été désignés. On fait le point.

    Lors du conseil municipal d’instillation qui s’est tenu ce vendredi 27 mars, le maire de Lyon Grégory Doucet a officiellement été réélu pour un second mandat. L’occasion également pour le conseil de désigner les 21 adjoints au maire ainsi que les 3 conseillers municipaux délégués. Parmi eux figurent de nombreux élus déjà présents durant le précédent mandat, on fait le point.

    Les 21 adjoints au maire de Lyon

    • 1e adjointe au Maire déléguée à la Coopération territoriale aux Relations avec les arrondissements et à la qualité des services aux usagers : Audrey Henocque
    • 2e adjoint au Maire délégué à l’Administration générale aux Finances et à l’Achat public : Valentin Lugenstrass
    • 3e adjointe au Maire déléguée à l’Éducation et aux Droits des enfants : Stéphanie Léger
    • 4e adjoint au Maire délégué aux Jeunesses à l’Éducation populaire à la vie associative et à la Politique de la ville : Augustin Pesche
    • 5e adjointe au Maire déléguée à la Petite enfance et à la Parentalité : Lisa Gauthier
    • 6e adjoint au Maire délégué aux Solidarités : Bruno Couturier
    • 7e adjointe au Maire déléguée aux Droits à l’Égalité au Handicap et à la Lutte contre les discriminations : Sylvie Tomic
    • 8e adjoint au Maire délégué à l’Économie au Commerce à l’emploi au Tourisme et aux Universités : Eric Lambert
    • 9e adjointe au Maire déléguée à la Culture et aux Grands événements culturels : Philomène Récamier
    • 10e adjoint au Maire délégué à la Sûreté la Sécurité et à la Tranquillité : Philippe Prietto
    • 11e adjointe au Maire déléguée à la Santé : Touria Mahjoubi
    • 12e adjoint au Maire délégué aux Ressources Humaines au Dialogue social et à la Promotion des services publics : Rémy Cadoret
    • 13e adjointe au Maire déléguée à la Démocratie locale et à la Vie citoyenne : Aurélie Maras
    • 14e adjoint au Maire délégué aux Mobilités et au Cadre de vie : Laurent Bosetti
    • 15e adjointe au Maire déléguée aux Sports et aux Événements sportifs : Julie Nublat-Faure
    • 16e adjoint au Maire délégué au Climat à l’Adaptation de la ville et aux Patrimoines municipaux : Gautier Chapuis
    • 17e adjointe au Maire déléguée à l’Aménagement de l’espace public à la Végétalisation à la Biodiversité et à la Condition animale : Sophia Popoff
    • 18e adjoint au Maire délégué à l’Urbanisme et à l’Habitat : Antoine Jobert
    • 19e adjointe au Maire déléguée à la Mémoire au Culte à la Laïcité au Funéraire aux Anciens combattants et à la Dénomination de l’espace public : Aline Guitard
    • 20e adjoint au Maire délégué aux Relations internationales et européennes : Christophe Jacquemain
    • 21e adjointe au Maire déléguée au Bien-être des seniors : Céline De Laurens.

    Trois conseillers municipaux délégués ont été désignés

    • Conseiller délégué au Logement social : Sylvain Godinot
    • Conseiller délégué aux Grands événements : Pierre Lopez Landier
    • Conseiller délégué aux Nouvelles ressources financières et au Mécénat : Grégory Justin

    Lire aussi : Sans surprise, Grégory Doucet est réélu maire de Lyon lors du conseil municipal d’installation

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