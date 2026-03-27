Lungenstrass, Henocque, Chapuis… Qui sont les 21 adjoints au maire de Lyon

À l’issue du conseil municipal d’installation qui s’est tenu ce vendredi 27 mars, les 21 adjoints au maire ainsi que trois conseillers municipaux ont été désignés. On fait le point.

Lors du conseil municipal d’instillation qui s’est tenu ce vendredi 27 mars, le maire de Lyon Grégory Doucet a officiellement été réélu pour un second mandat. L’occasion également pour le conseil de désigner les 21 adjoints au maire ainsi que les 3 conseillers municipaux délégués. Parmi eux figurent de nombreux élus déjà présents durant le précédent mandat, on fait le point.

Les 21 adjoints au maire de Lyon

1e adjointe au Maire déléguée à la Coopération territoriale aux Relations avec les arrondissements et à la qualité des services aux usagers : Audrey Henocque

2e adjoint au Maire délégué à l’Administration générale aux Finances et à l’Achat public : Valentin Lugenstrass

3e adjointe au Maire déléguée à l’Éducation et aux Droits des enfants : Stéphanie Léger

4e adjoint au Maire délégué aux Jeunesses à l’Éducation populaire à la vie associative et à la Politique de la ville : Augustin Pesche

5e adjointe au Maire déléguée à la Petite enfance et à la Parentalité : Lisa Gauthier

6e adjoint au Maire délégué aux Solidarités : Bruno Couturier

7e adjointe au Maire déléguée aux Droits à l’Égalité au Handicap et à la Lutte contre les discriminations : Sylvie Tomic

8e adjoint au Maire délégué à l’Économie au Commerce à l’emploi au Tourisme et aux Universités : Eric Lambert

9e adjointe au Maire déléguée à la Culture et aux Grands événements culturels : Philomène Récamier

10e adjoint au Maire délégué à la Sûreté la Sécurité et à la Tranquillité : Philippe Prietto

11e adjointe au Maire déléguée à la Santé : Touria Mahjoubi

12e adjoint au Maire délégué aux Ressources Humaines au Dialogue social et à la Promotion des services publics : Rémy Cadoret

13e adjointe au Maire déléguée à la Démocratie locale et à la Vie citoyenne : Aurélie Maras

14e adjoint au Maire délégué aux Mobilités et au Cadre de vie : Laurent Bosetti

15e adjointe au Maire déléguée aux Sports et aux Événements sportifs : Julie Nublat-Faure

16e adjoint au Maire délégué au Climat à l’Adaptation de la ville et aux Patrimoines municipaux : Gautier Chapuis

17e adjointe au Maire déléguée à l’Aménagement de l’espace public à la Végétalisation à la Biodiversité et à la Condition animale : Sophia Popoff

18e adjoint au Maire délégué à l’Urbanisme et à l’Habitat : Antoine Jobert

19e adjointe au Maire déléguée à la Mémoire au Culte à la Laïcité au Funéraire aux Anciens combattants et à la Dénomination de l’espace public : Aline Guitard

20e adjoint au Maire délégué aux Relations internationales et européennes : Christophe Jacquemain

21e adjointe au Maire déléguée au Bien-être des seniors : Céline De Laurens.

Trois conseillers municipaux délégués ont été désignés

Conseiller délégué au Logement social : Sylvain Godinot

Conseiller délégué aux Grands événements : Pierre Lopez Landier

Conseiller délégué aux Nouvelles ressources financières et au Mécénat : Grégory Justin

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