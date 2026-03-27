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Véronique Sarselli est heureuse au soir du second tour des élections métropolitaines à Lyon. @PhamWilliam

Projet Rive droite à Lyon : le début des travaux suspendu par Véronique Sarselli

  • par Romain Balme

    • Projet central des écologistes, la transformation de la rive droite marque un coup d'arrêt. Véronique Sarselli, nouvelle présidente de la Métropole de Lyon, annonce suspendre le début des travaux.

    La cohabitation entre la Métropole de Lyon et sa ville-centre est bien présente, et Grégory Doucet commence à en faire les frais. Le projet rive droite, chantier phare de la majorité écologiste a du plomb dans l'aile. À peine nommée présidente de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli (Grand Coeur lyonnais) suspend le démarrage des travaux "programmés à compter du lundi 30 mars" précise un communiqué de la Métropole diffusé ce vendredi.

    La présidente rappelle une énième fois sa promesse de campagne : "La concertation avec les maires constitue un principe central de l’action métropolitaine." C'est dans cette optique que Véronique Sarselli a décidé d'engager une discussion préalable avec Grégory Doucet "afin d’examiner les modalités et les implications de ce projet."

    Dans son communiqué, la nouvelle présidente rappelle que cette décision vise à garantir "une coordination étroite entre les acteurs publics concernés et à assurer une prise en compte équilibrée des enjeux pour les habitants du territoire."

    Lire aussi : Rive droite : "un magnifique projet de requalification", promet Béatrice Vessiller
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