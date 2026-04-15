Dans un communiqué de presse publié ce mercredi 15 avril, la Ville de Lyon dénonce une "mise en danger de la santé des Lyonnaises et des Lyonnais" après le vote à l'Assemblée nationale entérinant la fin des Zones à faibles émissions (ZFE).

Les réactions se multiplient, quelques heures après le vote à l'Assemblée nationale du projet de loi de "simplification de la vie économique" et avec lui la suppression des Zones à faibles émissions (ZFE). Dans un communiqué de presse publié ce mercredi après-midi, la Ville de Lyon dénonce une "mise en danger de la santé des Lyonnaises et des Lyonnais" et "s'inquiète d'une future dégradation de la qualité de l'air".

"Les zones à faibles émissions ne sont pas un problème, mais une solution. Le dispositif existant, a permis d'accompagner et même d'accélérer la transformation du parc automobile français" estime de son côté le maire de Lyon, Grégory Doucet, alors que Véronique Sarselli, présidente de la Métropole de Lyon affirmait justement que la ZFE était inutile et "injuste" et que la transformation du parc automobile s'était faite naturellement (quand bien même la ZFE était en vigueur dans la métropole lyonnaise depuis plusieurs années).

"Ce dispositif méritait d'être renforcé"

Alors que le Sénat doit encore valider la suppression du dispositif et que le spectre d'une censure du Conseil constitutionnel plane sur une partie du texte, le maire écologiste de Lyon estime au "contraire que ce dispositif et son accompagnement méritaient d'être renforcé, pas d'être supprimés."

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"Aujourd'hui, l'Etat prend le risque de faire revenir des véhicules très polluants dans les villes, et ainsi d'augmenter la pollution de l'air" poursuit l'édile, avançant le chiffre de 34% de diminution de la pollution au dioxyde d'azote et de 18% concernant les particules fines entre 2019 et 2024.

"Après cette décision des députés, la Ville de Lyon tient à réaffirmer sa volonté de préserver les zones à faibles émissions sur son territoire et appelle le gouvernement à revenir sur cette décision en renforçant l'accompagnement des propriétaires pour le changement de véhicules les plus polluants" conclut la collectivité.