Pour ses dates parisiennes, la chanteuse a choisi de compléter sa tenue scénique avec les créations d'Helena Joy, dont la boutique est située dans le 6e arrondissement de Lyon.

Après la série Emily in Paris, puis le festival de Cannes, Helena Joy s'invite désormais sur la scène musicale. La joaillerie lyonnaise a collaboré avec la superstar française Aya Nakamura, qui a choisi ses créations bijoutières pour compléter ses tenues de scène, sur l'ensemble de ses dates parisiennes.

"Une association naturelle entre deux univers qui parlent d'authenticité, de féminité affirmée et d'élégance solaire", explique la marque dans un communiqué de presse.

A noter que la chanteuse se produisait les 29, 30 et 31 mai au Stade de France devant 220 000 spectateurs au total. De quoi donner un sacré coup d'éclat à la joaillerie lyonnaise située cours Vitton, dans le 6e arrondissement de Lyon.