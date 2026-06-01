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(Photo d’illustration) @WilliamPham

Lyon : un homme grièvement blessé en marge de la victoire du PSG en Ligue des Champions

  • par LR

    • Un homme a été violemment agressé samedi soir à Lyon après la victoire du PSG face à Arsenal en Ligue des Champions. Il a été transporté à l’hôpital en urgence absolue.

    Alors que 4 personnes ont été interpellées samedi à Lyon en marge de la finale de la Ligue des Champions, opposant le PSG à Arsenal, un homme a été violemment agressé dans la soirée.

    Selon actuLyon, les faits se seraient déroulés à l’angle des rues Gasparin et des Archers, dans le 2e arrondissement. Dans plusieurs vidéos envoyées à nos confrères, on verrait l’homme gisant au sol, gravement blessé à la tête.

    Mis en position latérale de sécurité en attendant l’intervention des secours, l’homme était en urgence absolue lorsqu’il a été transporté à l’hôpital. Son pronostic vital n’était toutefois pas engagé.

    Lire aussi : Victoire du PSG en Ligue des Champions : 4 interpellations à Lyon

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