Lyon : une grande vente organisée dans les magasins du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri

Samedi 13 juin, les magasins du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri organisent une grande vente d’été à Lyon, Villeurbanne ou encore Villefranche.

Vêtements, mobiliers, jouets, le tout à petits prix. Le 13 juin prochain, le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri ouvre ses magasins de Lyon, Villeurbanne et Villefranche-sur-Saône pour une grande vente d’été. Cette année, une sélection de petits électroménagers et d’ustensiles de cuisine, neufs ou reconditionnés, avec une garantie de deux ans, seront mis en vente. Les magasins seront ouverts de 9 h 30 à 17 heures.

Tous les magasins ouverts :

Bric à Brac Lyon 4e Croix-Rousse (19 rue Pailleron) ;

Bric à Brac Lyon 7e (17 rue de Toulon) ;

Bric à Brac Lyon 9e Vaise (21 rue Berjon) ;

Bric à Brac Décines (12 rue Émile Zola) ;

Bric à Brac Oullins - La Mulatière (22 rue Gabriel Péri) ;

Bric à Brac Villefranche-sur-Saône (433 rue Desthieux) de 10 heures à 12 heures, puis de 14 heures à 17 heures ;

La Friperie par Le Foyer Villeurbanne (149 Cours Émile-Zola) de 9 h 30 à 18 h 30.

Lire aussi : La grande brocante Plaisir de Chiner revient à Lyon le 13 juin