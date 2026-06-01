Actualité
Grande vente solidaire 2024 du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri. Photo Véronique Vedrenne

Lyon : une grande vente organisée dans les magasins du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri

  • par LR

    • Samedi 13 juin, les magasins du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri organisent une grande vente d’été à Lyon, Villeurbanne ou encore Villefranche.

    Vêtements, mobiliers, jouets, le tout à petits prix. Le 13 juin prochain, le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri ouvre ses magasins de Lyon, Villeurbanne et Villefranche-sur-Saône pour une grande vente d’été. Cette année, une sélection de petits électroménagers et d’ustensiles de cuisine, neufs ou reconditionnés, avec une garantie de deux ans, seront mis en vente. Les magasins seront ouverts de 9 h 30 à 17 heures.

    Tous les magasins ouverts :

    • Bric à Brac Lyon 4e Croix-Rousse (19 rue Pailleron) ;
    • Bric à Brac Lyon 7e (17 rue de Toulon) ;
    • Bric à Brac Lyon 9e Vaise (21 rue Berjon) ;
    • Bric à Brac Décines (12 rue Émile Zola) ;
    • Bric à Brac Oullins - La Mulatière (22 rue Gabriel Péri) ;
    • Bric à Brac Villefranche-sur-Saône (433 rue Desthieux) de 10 heures à 12 heures, puis de 14 heures à 17 heures ;
    • La Friperie par Le Foyer Villeurbanne (149 Cours Émile-Zola) de 9 h 30 à 18 h 30.

    Lire aussi : La grande brocante Plaisir de Chiner revient à Lyon le 13 juin

    à lire également
    Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
    Villefranche : une femme tombe du 6e étage et décède, des cris entendus avant le drame

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : une grande vente organisée dans les magasins du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri 14:39
    Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
    Villefranche : une femme tombe du 6e étage et décède, des cris entendus avant le drame 14:17
    A Villeurbanne, l'AFIP lance "Waouh" sa troisième exposition étudiante 13:44
    Lyon soleil
    Auvergne-Rhône-Alpes : 114 noyades recensées en 2025, un bilan stable par rapport à 2024 13:04
    Station service
    Aides au carburant, hausse du SMIC, médicaments remboursés : ce qui change au 1er juin 12:30
    d'heure en heure
    Lyon : un homme grièvement blessé en marge de la victoire du PSG en Ligue des Champions 11:45
    JO 2030 : Véronique Sarselli refuse la présence d'un village olympique dans le quartier de Confluence à Lyon 11:07
    TCL
    Métropole de Lyon : la campagne d’abonnements TCL pour la rentrée scolaire est ouverte 10:34
    Près de Lyon : l’A42 perturbée cet été en raison de travaux sur le pont de Croix-Luizet 10:00
    Aya Nakamura choisit une joaillerie lyonnaise pour ses dates parisiennes 09:33
    Une nouvelle famille avec quatre enfants mineurs hébergée dans une école de Vaulx-en-Velin 09:09
    "Qui casse paie !" : des jeunes dégradent une bouche à incendie à Saint-Priest, la facture envoyée à leurs parents 08:39
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Fusillade mortelle à Grenoble : deux adolescents interpellés à Lyon 08:13
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut