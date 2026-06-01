Villefranche : une femme tombe du 6e étage et décède, des cris entendus avant le drame

Une femme d’une trentaine d’années est morte ce lundi 1er juin après être tombée du sixième étage d’un immeuble situé rue Pierre-Montet, à Villefranche-sur-Saône.

En fin de matinée ce lundi 1er juin, une femme d’une trentaine d’années a fait une chute mortelle depuis le sixième étage d’un immeuble de la rue Pierre-Montet, à Villefranche-sur-Saône.

Selon nos confrères du Progrès, des ouvriers qui travaillaient dans le quartier ont assisté au drame puis donné l’alerte.

Plusieurs voisins auraient indiqué aux forces de l’ordre avoir entendu des cris peu de temps avant le drame. Des parents de la victime ont été emmenés par la police. Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur ce tragique événement.