Près de Lyon : l’A42 perturbée cet été en raison de travaux sur le pont de Croix-Luizet

Des travaux de réparation vont être entrepris sur le pont de Croix-Luizet, impactant la circulation sur l’A42 du 27 juillet au 16 août.

Entre le 27 juillet et le 16 août, la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est va réaliser des travaux de réparation du pont de Croix-Luizet sur le canal de Jonage, impactant donc la circulation sur l’autoroute A42.

Dans le détail, l’A42 sera coupée dans le sens Genève/Lyon à partir de la sortie 1a "Vaulx-en-Velin village/centre" (du PR1+500 au PR0-350) les nuits du 27 au 28 juillet et du 13 au 14 août de 21 heures à 5 heures, ainsi que du vendredi 14 août 21 heures au dimanche 16 août 16 heures. La voie la plus à droite, à partir des bretelles d’entrée sur l’A42 depuis Villeurbanne, sera neutralisée jusqu’à la fin de l’A42, du 28 juillet 5 heures au 13 août 21 heures.

Cela entraînera la fermeture des bretelles d’insertion sur l’A42 depuis l’avenue du 8 mai 1945 et la rue Eugène Pottier (bretelles 3 et 5) ainsi que la bretelle de sortie de l’A42 sur le périphérique Laurent Bonnevay dans le sens Sud/Nord (bretelle 4).

Plusieurs déviations obligatoires

Des déviations vont être mises en place pour pallier ce désagrément. Dans le sens Genève/Lyon, les usagers sont priés de prendre la sortie 1a "Vaulx-en-Velin Centre", puis au giratoire, de prendre l’avenue du 8 mai 1945, puis de suivre la rue Eugène Pottier, de prendre la direction de Villeurbanne La Doua, le pont du Roulet et enfin de reprendre la RD383 en direction Paris. Pour les véhicules en direction de Marseille, il faudra faire demi-tour à la sortie 6 porte de la Doua. Concernant la coupure de la bretelle de sortie vers le périphérique Nord, les automobilistes devront emprunter la RD383 en direction de Marseille, puis prendre la sortie 9 à "porte de la Soie", la rue Léon Blum, puis partir en direction de Villeurbanne par le cours Émile Zola et reprendre la RD383 en direction de Lyon centre A42.

Enfin, pour les usagers qui souhaiteraient prendre les bretelles vers l’A42 depuis Vaulx-en-Velin, il faudra suivre la rue Eugène Pottier, emprunter la voie en direction de Villeurbanne La Doua, puis le pont du Roulet et reprendre la RD383 en direction de Paris. Pour les véhicules en direction de Marseille, la sortie porte de La Doua (sortie 6) pour faire un demi-tour en direction de Marseille sera obligatoire.

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