Une nouvelle famille avec quatre enfants mineurs hébergée dans une école de Vaulx-en-Velin

Le collectif Jamais Sans Toit indique qu’une famille est hébergée dans l’école Anne Frank, à Vaulx-en-Velin, depuis mardi 26 mai et appelle la préfecture du Rhône à agir.

Les personnels de l’école Anne Frank de Vaulx-en-Velin mobilisés pour venir en aide à une nouvelle famille sans solution d’hébergement. Dans un communiqué diffusé ce lundi matin, le collectif Jamais Sans Toit annonce qu’une famille avec quatre enfants de 3, 6, 9 et 12 ans a été accueillie au sein de l’établissement scolaire mardi 26 mai.

Après avoir réussi à financer plusieurs nuits d’hôtel, le collectif assure être arrivé "au bout de ses capacités financières" tandis qu’aucune solution d’hébergement n’a été trouvée pour la famille. "Nous sommes donc contraints de les mettre à l’abri à l’école pour leur éviter l’horreur de la rue en cette période de fortes chaleurs", déplore encore Jamais Sans Toit.

Le collectif appelle notamment la préfecture du Rhône à venir en aide à cette famille. "Nous ne nous résoudrons jamais à voir des enfants - nos voisins, nos élèves – dormir dehors", poursuit Jamais Sans Toit dans son communiqué. Il rappelle par ailleurs que "la Convention internationale des droits de l’enfant dont l’État français est signataire garantit à tout enfant le droit à la santé, le droit à l’éducation et le droit à la protection." Et demande : "Comment garantir ces droits en laissant ces jeunes enfants dormir à la rue ? Avoir un toit sur la tête est un préalable pour apprendre et pour grandir en sécurité !"

🔴 Une famille de 5 enfants âgés de 12, 9, 6 et 3 ans scolarisés à #VaulxenVelin sont mis à l’abri dès ce soir mardi 26 mai dans l’école Anne Frank pic.twitter.com/OaJNeOq2re — Jamais Sans Toit (@jamaissanstoit) May 26, 2026

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