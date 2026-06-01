Aides au carburant, hausse du SMIC, médicaments remboursés : ce qui change au 1er juin

SMIC en hausse, aides au carburant, baisse du prix du gaz... de nombreux changements sont mis en place ce lundi 1er juin 2026.

Qui dit début de mois, dit inexorablement changements. Juin ne fait pas exception. Dès le début du mois, plusieurs mesures entrent en vigueur. Lyon Capitale vous explique.

Aide au carburant de cent euros pour les "grands rouleurs"

Sébastien Lecornu l'avait annoncé le 21 mai dernier, c'est maintenant officiel. L'aide au carburant de cent euros pour les "grands rouleurs" a été inscrite dans le journal officiel ce samedi 30 mai. A noter que celle-ci s'élevait auparavant à 50 euros. L'aide est ainsi destinée aux trois millions de Français dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 16 880 euros et qui effectuent chaque jour au moins 30 kilomètres aller-retour pour aller travailler ou plus de 8 000 kilomètres par an.

Le SMIC revalorisé à hauteur de 2,41 % supplémentaires

Là aussi, le contexte mondial a des conséquences. Pour lutter contre l'inflation, qui fait elle-même suite au conflit au Moyen-Orient, le SMIC va augmenter de 2,41 %. Une hausse qui représente une augmentation mensuelle d'environ 35 euros net pour une personne payée au SMIC et travaillant à temps plein. Plus précisément, depuis le 1er janvier, le SMIC s'établissait à 1 443 euros net par mois. Il passera désormais à 1 477,93 euros net.

Le prix du gaz baisse légèrement

Après sa hausse spectaculaire de 15 % en mai à cause de la guerre en Iran, le gaz repart à la baisse pour certains consommateurs. Elle est évaluée à environ -4,8 %, soit l'équivalent de 1,26 euro en moyenne. A noter que ce changement ne concerne que six millions de ménages, dont les offres sont indexées au prix repère de vente de gaz.

Les aides pour les véhicules électriques renforcées

Un changement qui s'inscrit dans le cadre d'un plan d'électrification des usages souhaité par le gouvernement suite (encore une fois) à la guerre en Iran. A partir du 1er juin, les aides à l'achat ou à la location de véhicules utilitaires légers électriques, sont renforcées pour les artisans et les professionnels. Ce soutien financier sera renforcé jusqu'à 9 500 euros pour les grands véhicules, s'ils sont assemblés en Europe. Côté électrique aussi, la revalorisation est importante. Pour les poids lourds, l'aide passe de 60 000 à plus de 100 000 euros.

Deux médicaments anti-obésité remboursés

Cette fois, il faudra attendre la mi-juin pour voir cette mesure s'appliquer. Deux traitements contre l'obésité, Wegovy et Mounjaro, seront remboursés, mais dans une prescription très contrôlée. En effet, la première ordonnance devra être fournie par des médecins spécialisés en endocrinologie, diabétologie et nutrition, et pour des patients qui ont déjà tenté les régimes. A noter que le remboursement est évalué à 65 %, mais la ministre de la santé, Stéphanie Rist, explique que "ça sera un remboursement à 100 %" puisque "quasiment tous ces patients sont pris en charge à 100 %".

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