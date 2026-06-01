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Des jeunes ouvrent une bouche à incendie à Saint-Priest. Le maire envoie la facture aux parents. DR

"Qui casse paie !" : des jeunes dégradent une bouche à incendie à Saint-Priest, la facture envoyée à leurs parents

  • par C.M.

    • Jeudi 28 mai, des jeunes du quartier Bel-Air à Saint-Priest ont ouvert une bouche à incendie. Le maire Gilles Gascon a annoncé que deux adolescents ont été identifiés et que la facture sera envoyée à leurs familles.

    "Qui casse paie !", lance Gilles Gascon, maire LR de Saint-Priest. Jeudi dernier, alors que les températures étaient caniculaires, plusieurs jeunes ont ouvert et "dégradé" une bouche à incendie dans le quartier Bel-Air, "provoquant un important gaspillage d’eau", précise l’édile de la commune de l’Est lyonnais.

    "Ces actes sont inadmissibles : ils mettent en danger la sécurité des habitants en rendant un équipement de secours inutilisable, tout en représentant un véritable non-sens écologique. D’autant plus alors que notre centre nautique se trouve à proximité", a encore martelé Gilles Gascon sur ses réseaux sociaux ce samedi. Le maire indique par ailleurs que deux jeunes ont été identifiés grâce à la vidéoprotection de la Ville et que "la facture d’eau et de réparation de la bouche à incendie" va être envoyée aux parents des adolescents.

    Il conclut : "Le respect des équipements publics et de l’environnement n’est pas négociable."

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