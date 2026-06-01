Fusillade mortelle à Grenoble : deux adolescents interpellés à Lyon

Deux jeunes de 16 et 17 ans ont été interpellés à Lyon vendredi 29 mai, après la fusillade qui a fait un mort et quatre blessés dans le quartier Mistral, à Grenoble.

Mardi 26 mai, une fusillade faisait un mort et quatre blessés sur l'avenue Rhin-et-Danube, à Grenoble. Les investigations menées par les enquêteurs de la Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) de l’Isère ont permis d’identifier et d’arrêter deux individus ce vendredi à Lyon, indiquent nos confrères du Dauphiné Libéré.

Deux jeunes de 16 et 17 ans ont, en effet, été interpellés dans le quartier de la Part-Dieu, dans le 3e arrondissement. Ils sont soupçonnés d’avoir participé à la fusillade. Le soir des faits, une voiture noire s'était arrêtée devant un groupe d’individus dans le quartier Mistral avant qu’un individu n’ouvre le feu à plusieurs reprises. Les cinq victimes étaient connues des services de police. Toujours selon nos confrères, l’un des adolescents interpellés est soupçonné d’être l’auteur des tirs.

Cette nouvelle fusillade à Grenoble serait liée à la mort d’un jeune homme de 16 ans, probablement un tueur à gages, survenu deux jours plus tôt à Échirolles. Son corps avait été retrouvé criblé de balles et incendié dans une voiture. Les deux jeunes hommes ont été placés en garde à vue et devraient être présentés au parquet de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Lyon, chargée du dossier.

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