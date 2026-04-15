Véronique Sarselli est heureuse au soir du second tour des élections métropolitaines à Lyon. @PhamWilliam

La nouvelle présidente de la Métropole de Lyon annonce prendre la direction du Sytral. Un double mandat qu'avait déjà occupé Bruno Bernard.

Certaines choses changent, d'autres restent telles quelles. Le Sytral n'échappe pas à la règle. Nommée présidente de la Métropole de Lyon le 26 mars dernier, Véronique Sarselli s'apprête également à prendre les rênes de l'autorité organisatrice des mobilités selon des propos rapportés par nos confrères de Lyon Décideurs. Une double fonction qu'avait également assurée son prédécesseur, l'écologiste Bruno Bernard à partir de 2020.

Une décision que justifie Véronique Sarselli auprès de nos confrères. L'élue réitère sa volonté de porter de grands projets pour le territoire, comme le Métro E ou la traversée de Fourvière. Pour les réaliser, il est selon elle important "que la présidente de la métropole de Lyon soit aussi présidente du Sytral."

Elle explique également que les mobilités ont été l'un des axes majeurs mis en avant pendant les discussions avec le groupe Grand Coeur lyonnais, et que ce thème avait été débattu dès 2024 avec Gilles Gascon, qui est aussi maire de Saint-Priest.

A noter que la date du conseil d'installation du nouveau président du Sytral n'est pas encore définie.

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