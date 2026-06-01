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Des lyonnais profitant du soleil pour se baigner, pont Winston Churchill dans le 6e arrondissement, Lyon @Hugo LAUBEPIN

Auvergne-Rhône-Alpes : 114 noyades recensées en 2025, un bilan stable par rapport à 2024

  • par C.M.

    • L’Agence régionale de santé (ARS) décompte 114 noyades, dont 40 suivies d’un décès, en Auvergne-Rhône-Alpes entre le 1er juin et le 30 septembre 2025. Un bilan comparable à celui de 2024.

    Alors que la France a été touchée par une vague de chaleur particulièrement précoce pour la saison, nombreux sont ceux qui seraient tentés de se baigner pour se rafraîchir. Et parfois en ne respectant pas les mesures de sécurité. Dans un communiqué diffusé ce lundi 1er juin, l’Agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes appelle ainsi à la vigilance et fait le bilan des noyades pour l’année 2025.

    Lire aussi : Rhône : 21 personnes sont mortes sur les routes depuis le début de l’année

    Des chiffres en hausse dans le Rhône, la Haute-Savoie et l’Isère

    Dans le détail, le territoire a comptabilisé 114 noyades, dont 40 suivies d’un décès l’an passé, entre le 1er juin et le 30 septembre. Des données comparables à celles de 2024 (114 noyades et 39 décès). Les départements du Rhône (27 noyades), la Haute-Savoie (20) et l’Isère (15) sont les départements les plus touchés. D’autres territoires enregistrent également une hausse du nombre d’accidents : la Haute-Savoie (20 noyades, contre 15 en 2024), le Puy-de-Dôme (8 noyades dont 6 suivies d’un décès) et l’Ardèche (8 noyades contre 5 en 2024). À contrario, la Loire et la Savoie voient leur nombre de noyades diminuer, passant respectivement de 10 à 5 et de 9 à 5 noyades en 2025.

    L’ARS met une nouvelle fois en garde les baigneurs et rappelle plusieurs gestes essentiels, alors que la semaine passée une fillette de 3 ans a failli perdre la vie après s’être noyée dans la piscine familiale. Il est donc important de surveiller les enfants, choisir des zones surveillées, entrer progressivement dans l’eau pour éviter l’hydrocution et éviter de consommer de l’alcool ou de rester trop longtemps au soleil avant de se baigner.

    Lire aussi : Canicule dans le Rhône : la gendarmerie alerte sur les dangers des baignades sauvages

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