Subventions à la culture : "Laurent Wauquiez rêve d’une culture qui lui fait allégeance"

Le groupe d'opposition écologiste à la région a publié un communiqué dans lequel il s'attaque aux déclarations de Laurent Wauquiez à propos des subventions culturelles.

Suite à l'interview de Laurent Wauquiez publiée dans le JDD, dimanche 28 mai, le groupe d'opposition écologiste de la région est monté au créneau. Ce dernier accuse le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes de "mentir" sur les chiffres avancés en matière de financements culturelles.

"Les chiffres avancés par Laurent Wauquiez sont mensongers et caractéristiques de son habituelle mauvaise foi", dénonce Maxime Meyer, coprésident du groupe. Laurent Wauquiez affirme que le budget de la culture, avant son élection était de 59 millions d'euros et qu'il l'a fait passer à 77 millions. Le groupe écologiste, de son côté, observe une baisse de 19% : "en 2015, le budget prévisionnel des régions était de 53,9 M€ pour les activités culturelles et artistiques, il est aujourd’hui de 41,6 M€."

Les subventions choisies de Laurent Wauquiez ?

"Laurent Wauquiez rêve d’une culture qui lui fait allégeance." C'est ce qu'affirme l'opposition. Cette dernière accuse le président de région de mener une "bataille idéologique contre les secteurs culturels."

Le groupe met en avant la suppression en 2016 des financements pour trois festivals de cinéma LGBT+. En 2022, le festival lectures sous l’arbre de Chambon-sur-Lignon, le théâtre nouvelle génération de Lyon et le festival du court-métrage de Clermont-Ferrand s'étaient aussi vus couper leurs subventions.