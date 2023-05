De nouvelles baisses de subventions à la culture se dessinent en Auvergne-Rhône-Alpes

La commission culture de la Région Auvergne-Rhône-Alpes qui se déroule ce vendredi 5 mai doit décider de nouveaux arbitrages de subventions. Après le TNG, les Biennales et le CCN de Rillieux devraient être touchés.

Nouveau coup de froid sur le secteur de la culture en Auvergne-Rhône-Alpes. Une semaine après l’annonce fracassante du retrait de la totalité de la subvention de 149 000 euros accordée jusqu’ici au Théâtre Nouvelle Génération (TNG), en raison des critiques émises par son directeur Joris Mathieu, la Région doit procéder à de nouveaux arbitrages ce vendredi 5 mai.

50 000 euros en moins pour Les Biennales

Lors de la commission culture en cours ce vendredi après-midi, selon des documents que nous avons pu consulter, la vice-présidente en charge de la Culture Sophie Rotkopf doit notamment acter des baisses de subventions. Un an après les premières coupes budgétaires effectuées en mai 2022, les Biennales de Lyon devraient perdre 50 000 euros en 2023, le CCN de Rillieux-la-Pape serait concerné à hauteur de - 20 000 euros sur sa subvention de 100 000 euros et du côté du CCN de Grenoble on parle de - 95 000 euros sur une enveloppe de 195 000 euros.

"Il y a des baisses importantes dans le domaine du spectacle vivant sur les lieux de diffusion, mais pas sur les équipes artistiques", confie Pascal-Bonniel Chalier, élue EELV du conseil régional. L’élue d’opposition, qui siège au sein de la commission culture, salut toutefois quelques augmentations ou retours à la normale sporadiques, même si globalement "pour les structures du spéctacl vivant il n’y a pas de retour à niveau". Comme annoncé la semaine dernière, l’Opéra de Lyon va ainsi recevoir 190 000 euros en plus, après une baisse de 500 000 euros en 2022, à cela s’ajouterait une nouvelle subvention de 105 000 euros pour le Grame, qui s’était vu retirer son aide de 180 000 euros en 2022, ou encore un retour à la normale pour l’Institut Lumière, qui récupérerait ses 100 000 euros perdus l’an dernier.

Pas de retour en arrière pour beaucoup

À l’instar du festival Woodstower, de l’Espace 44 ou du Théâtre des Marronniers, certaines structures qui avaient vu leur subvention baisser en 2022 sont encore dans le flou et devront sûrement attendre une prochaine commission pour voir la Région statuer sur leurs demandes d'aides. En revanche, pour d’autres il serait déjà acté qu’il y n’aura pas de retour en arrière. Ainsi, Les Subsistances qui avaient vu leur subvention passer de 280 000 euros à 146 000 euros en 2022 ne retrouveront pas en 2023 les 134 000 euros perdus, idem pour le Théâtre de la Croix-Rousse, le TNP, La Maison de la Danse, le Centre national de la Danse, le Théâtre du Point du Jour ou encore le Théâtre des Clochards Célestes.

Des arbitrages que peine une nouvelle fois à comprendre Pascal Bonniel-Chalier, "c’est très difficile de trouver des éléments d’explication, vraiment on ne comprend pas", déplore l’élue. "D’un côté ils enlèvent encore 50 000 euros à la Biennale et de l’autre ils donnent plus de 20 000 euros au Festival Jazz à Vienne et encore plus d’argent à Musilac. Tout cela n’est pas vraiment en milieu rural que je sache", questionne-t-elle alors qu’en 2022 la Région avait justifié ses baisses de subventions dans les métropoles par le besoin d’irriguer tout le territoire. De manière générale, les festivals semblent être les grands gagnants du budget culturel 2023 dont l'enveloppe affiche environ 60 millions d'euros. En 2023, 1,3 millions d'euros supplémentaires ont ainsi été débloqués pour les festivals, portant à 3,3 millions d'euros la somme totale qui leur est attribuée

Alors que jeudi 4 mai huit ex-ministres de la Culture appelaient dans une tribune les élus du conseil régional à ne pas voter le budget de la culture, critiquant la politique culturelle menée par Laurent Wauquiez, Pascale Bonniel-Chalier l’assure, les élus écologistes ne voteront pas les délibérations portant sur le spectacle vivant. Et d’ajouter, "en revanche on va voter les délibérations sur le cinéma par exemple car il y a des hausses".