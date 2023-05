Lyon : la longue marche de Wauquiez vers 2027

Pour casser une image dégradée en vue de l’élection présidentielle de 2027, Laurent Wauquiez a fait vœu de silence. Une stratégie qui ne présente pas que des avantages.



Laurent Wauquiez sait désormais d’où il part. Un sondage Ifop-Fiducial pour Sud Radio a testé, début avril, une candidature du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes à l’élection présidentielle de 2027. Son score varie, en fonction de l’identité du dauphin d’Emmanuel Macron désigné par Renaissance, de 3 à 10 %. Si l’ancien Premier ministre, Édouard Philippe, se présente, Laurent Wauquiez arriverait à égalité avec Fabien Roussel (PCF) avec 5 % d’intentions de vote.

La route sera longue pour le président du conseil régional qui ne cache plus vraiment ses ambitions présidentielles. Pour sa traditionnelle rentrée politique au mont Mézenc, fin août 2022, il évoquait 2027 entre les lignes : “C’est une tâche immense à laquelle je veux me consacrer entièrement (…) Il faut se préparer dès maintenant, parce que cela fait des années qu’on se prépare à la dernière minute et qu’on ne se donne pas les moyens de construire le redressement de notre pays.” Au Salon de l’agriculture, les équipes de “Quotidien” ont capté des confidences de Laurent Wauquiez : “Mon travail c’est de me préparer pour dans quatre ans.”

“Ce sondage est biaisé. Il est réalisé dans une période où Laurent Wauquiez est absent du paysage médiatique depuis longtemps. Je ne vois pas comment il pourrait avoir un score élevé. Il est sondé, car il est notre candidat, mais hors de notre région, il n’est pas très visible”, tempère Pierre Oliver, maire LR du 2e arrondissement et conseiller régional. “Il est en progression de 0,3 % par rapport au score de Valérie Pécresse. C’est une bonne base de travail, persifle un élu LR qui ne fait pas partie des soutiens du président de Région. Il n’a aucune chance. Il ne fait pas partie des personnalités politiques préférées des Français ne serait-ce que chez les électeurs de droite. On a rarement vu quelqu’un commencer à 5 % et finir à 20 %. Emmanuel Macron l’a fait, mais avec une image neuve. Laurent Wauquiez commence à faire partie des anciens en politique et les Français le connaissent bien.”