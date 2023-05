La Région accuse les écologistes de manipuler les chiffres de son action culturelle

La guerre des chiffres sur le budget régional alloué à la culture se poursuit entre les élus écologistes de la région Auvergne-Rhône-Alpes et l’exécutif de Laurent Wauquiez, qui accuse son opposition "d’escroquerie".

Accusé par les élus écologistes de la région Auvergne-Rhône-Alpes de mener une "bataille idéologique contre les secteurs culturels" et de mentir sur le budget régional alloué à la culture, le président la Région, Laurent Wauquiez, livre dans un communiqué les "chiffres officiels de l’action culturelle en Auvergne-Rhône-Alpes".

Une mise au point effectuée deux jours après un entretien de l’élu LR publié dans le Journal du Dimanche et dans lequel il affirmait que quand il avait pris la Région à la gauche fin 2015, "le budget de la culture était de 59 millions d’euros" et "aujourd'hui de 77 millions". Une affirmation qui avait fait bondir l’opposition qui pointe du doigt depuis plus d’un an les coupes opérées par l’exécutif dans les subventions régionales à la culture.

Selon les élus de gauche, les chiffres avancés par Laurent Wauquiez et ses équipes seraient faux. Ces derniers s’appuient ainsi sur le budget prévisionnel pour les activités culturelles et artistiques, en baisse de 53,7 M€ en 2015 à 42,9 M€ en 2023, ce qui représente "une baisse de 19% des subventions de fonctionnement aux acteurs culturels depuis 2015", affirment les élus. Bien loin des "30% d’augmentation par rapport à 2015" mis en avant par la Région.

Le patrimoine au coeur du débat

Selon l’exécutif, ce sont toutefois les chiffres avancés par son opposition qui seraient biaisés. "Les élus écologistes ont choisi, par pure idéologie, gommer le budget attribué au patrimoine", dénonce Laurent Wauquiez en réaffirmant la véracité de ses données budgétaires dans son communiqué, accompagné de tableaux des comptes administratifs 2015 et 2022. Dans le compte administratif de 2022, en prenant en compte les dépenses d’investissement réalisées des "activités culturelles et artistiques", soit 16 730 185 euros, et celles du "patrimoine (bibliothèques, musées…)", soit 18 405 629 euros, on obtient ainsi un montant de 35 135 814 euros. Un montant auquel il faut ajouter les dépenses de fonctionnement réalisées pour "l’enseignement artistique", soit 3 627 960 euros, celles des "activités culturelles et artistiques", soit 34 274 340 euros, et enfin celles du "patrimoine (bibliothèques, musées…)", soit 4 651 526 euros, pour un montant total de 42 555 826 euros.

Des chiffres qui permettent d’aboutir au budget total de 77 millions comme avancé par l’exécutif, mais qui ne précisent pas la répartition des dépenses au sein des structures. Directement ciblé, le groupe écologiste a vivement réagi ce mercredi 31 mai, en pointant du doigt le choix de Laurent Wauquiez de financer l’entretien du patrimoine en Auvergne-Rhône-Alpes avec le budget de la culture, "au détriment de la création et la médiation culturelles". "L'escroquerie intellectuelle, c'est faire passer des vessies pour des lanternes", insiste le groupe écologiste.

Wauquiez sous le feu de la critique

Au-delà de cette guerre des chiffres avec son opposition, Laurent Wauquiez fait l’objet depuis plus d’un an, et de manière plus appuyée ces dernières semaines, d’une pluie de critiques après la suppression de la subvention annuelle au Théâtre Nouvelle Génération, au lendemain des critiques émises par son directeur. Jusqu’à faire réagir la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak qui a elle-même pointé la "brutalité de la méthode" sur France 2.

Exception faite de la subvention accordée au TNG, Laurent Wauquiez continue quant à lui, comme depuis un an, à évoquer un rééquilibrage entre les métropoles (Lyon, Grneoble, Clermont-Ferrand, Saint-Étienne) de la Région et le reste du territoire.

