Plusieurs organisations professionnelles du monde de la culture appellent à manifester vendredi 30 juin devant le siège de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à Lyon, pour protester contre la politique culturelle de Laurent Wauquiez.

Le courant ne passe toujours pas entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et certaines organisations professionnelles du milieu de la culture. Mobilisées depuis plus d’un an pour dénoncer la baisse de subventions accordées à certaines structures, la Région évoquant de son côté un rééquilibrage territorial et la hausse de 120 subventions en 2022, une douzaine d’organisations vont manifester ce vendredi 30 juin à midi devant le siège de la collectivité à Confluence.

Dénoncer des "méthodes autoritaires"

Dans un communiqué, le Syndicat des entreprises artistiques et culturelles (Syndeac), la CGT Spectacle, le Syndicat national des arts vivants (Synavi), ou encore la Fédé des arts de la rue expliquent vouloir dénoncer des "atteintes graves et manifestes à la liberté d'expression et de création", "les méthodes autoritaires et les critères opaques employés par la Région" et "une politique menée sans aucune concertation et dialogue avec les acteurs concernés".

Dans leur viseur, notamment, le désengagement de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le financement du Théâtre nouvelle génération (TNG) de Lyon, sur fond de désaccord politique et de critique entre Joris Mathieu le directeur du TNG et l’exécutif de Laurent Wauquiez. Aux critiques s’ajoute également, le "retrait de la Région d'une logique de cofinancement avec l'Etat et les autres collectivités". Un point sur lequel Lyon Capitale s’était largement penché au mois d’avril 2023, lorsque plusieurs élus d’opposition et syndicats avaient tiré la sonnette d’alarme au moment où la Région Auvergne-Rhône-Alpes décidait de revoir son mode d’engagement auprès des structures culturelles en refusant de signer des Conventions pluriannuelles d’objectif (CPO). Fragilisant un équilibre républicain trouvé il y a près de 30 ans.

Un budget global stable

Également accusée, cette fois par son opposition écologiste, d'avoir baissé son budget à la culture et de mentir sur ses chiffres, la collectivité avait finalement décidé de contrattaquer en communiquant les "chiffres officiels de l’action culturelle en Auvergne-Rhône-Alpes". Des chiffres qui permettent d’aboutir au budget total de 77 millions comme avancé par l’exécutif, mais qui ne précisent pas la répartition des dépenses au sein des structures culturelles de la Région. Ces chiffres permettent toutefois de constater une baisse des subventions accordées à la création et la médiation culturelle au profit de l’entretien du patrimoine.

