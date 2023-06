Lyon baisse ses subventions à une trentaine d’acteurs culturels

Lors du conseil municipal du jeudi 29 juin, la Ville de Lyon doit voter des baisses de subventions à une trentaine d’associations du secteur culturel, pour un montant de près de 130 000 euros. La droite dénonce une certaine "hypocrisie" de l’exécutif, ce dont se défend l’adjointe à la Culture.

Régulièrement sous le feu des critiques de l’exécutif écologiste de la Ville de Lyon au sujet des baisses de subventions aux acteurs culturels opérées par le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, le maire LR du 2e arrondissement, Pierre Oliver, ne pouvait manquer l’occasion de renvoyer l’ascenseur aux équipes du maire de Lyon. La baisse de subventions à une trentaine d’associations culturelles de Lyon que s’apprête à voter jeudi 29 juin le conseil municipal est certes sans commune mesure avec la coupe de 2 millions d’euros opérée en 2022 par la Région, mais elle reste conséquente pour certaines structures.

Près de 130 000 euros de baisse

La baisse attendue est de l’ordre de 127 900 euros pour 34 associations (voir le tableau ci-dessous) selon nos calculs, basés sur les délibérations qui doivent être soumises au vote des élus. Des baisses qui s’ajoutent à celles actées en janvier à trois autres associations, Le Grame, Les Grands Concerts et Silk in Lyon pour un montant de 117 000 euros. Ce que n’avait pas manqué de critiquer à l’époque la droite, qui, en amont du conseil de ce jeudi, dénonce "un rééquilibrage idéologique" par la voix de son président de groupe Pierre Oliver. "On ne peut pas donner de grandes leçons de morales à d’autres collectivités, qui elles pour le coup oeuvrent pour un rééquilibrage territorial réel. Ils appliquent exactement le même type de baisses, avec des pourcentages parfois bien plus conséquents que ce qu’a fait la Région", dénonce celui qui siège également au conseil régional, dans la majorité de Laurent Wauquiez. Tout en rappelant qu'en 2021 l'adjointe à la Culture avait procédé à une baisse de 500 000 euros de la subvention accordée par la Ville à l'Opéra de Lyon.

"La Ville de Lyon procède à des coupes significatives d’associations historiques et la il n’y a pas de rééquilibrage territoriale, mais un rééquilibrage idéologique" Pierre Oliver, maire LR du 2e arrondissement de Lyon

Lors de notre échange mi-juin, le maire du 2e arrondissement assurait également avoir appris à certaines des associations les baisses de subventions à venir, de quoi l’irriter un peu plus. "Je me rappelle très bien l’année dernière de leurs messages sur le fait que la Région n’avait prévenu personne sur ses baisses de subventions, mais alors eux c’est la même chose, en pire. Avec cet exécutif, c’est fait ce que je dis, mais pas ce que je fais. C’est agaçant", peste Pierre Oliver.

Des baisses validées par l'opposition

Un discours qui ferait presque rire jaune l’adjointe à la Culture de la Ville de Lyon, Nathalie Perrin-Gilbert. Tant sur les piques placées par l’élu LR sur sa méthode, que sur les critiques émises sur ses arbitrages. "J'attends toujours le passage en commission culture avant de pouvoir annoncer à une structure ce qu’il en est", se justifie l’adjointe de Grégory Doucet. Tout en précisant, "tous les dossiers culture que j’ai présentés en commission ont reçu un avis favorable, y compris de la part de Florence Verney-Caron et Romain Billard du groupe Les Républicains". Une affirmation confirmée à contrecoeur par Pierre Oliver. "La délibération nous propose 200 ou 300 délibérations de subventions et si on vote contre, on nous reprochera de ne voter pour aucune subvention culturelle, ce qui est ridicule", se défend le maire du 2e arrondissement.

"Une structure qui ne crée plus du tout ou ne donne plus à voir ses spectacles aux lyonnais ça fait partie de critères de baisses ou de non subventions" Nathalie Perrin-Gilbert, adjointe à la Culture au maire de Lyon

Concernant les baisses en elle-même Nathalie Perrin-Gilbert insiste sur le fait que celles-ci se font "au sein d’un budget consolidé de 120 millions d’euros, sanctuarisé en 2023". "Ces variations ne se font pas au détriment de la culture et cela se fait dans le dialogue et dans l’échange, même si le politique décide en dernier recours.", plaide l’ancienne maire du 1er arrondissement. À l’entendre, le budget à la culture de la Ville de Lyon serait même en légère augmentation en raison des hausses, déjà annoncées, de 350 000 euros accordées à l’Auditorium de Lyon et au théâtre des Célestins, gérés en régie directe et dont les budgets étaient gelés depuis 2015.

Grégory Doucet et Nathalie Perrin-Gilbert ©PHOTOPQR/LE PROGRES/Maxime JEGAT

L’élue rappelle également qu’à l’intérieur du budget à la culture, l’enveloppe du Fond d’intervention culturel (FIC) a également augmenté de 400 000 euros depuis le début du mandat, passant de 1,6 millions d’euros à 2 050 000 euros. Un FIC que Nathalie Perrin-Gilbert souhaiterait d’ailleurs "augmenter encore un peu l’année prochaine". En attendant, c’est au sein de cette enveloppe que doivent être opérées les baisses accordées à 34 associations, qui verront une partie de leur subvention redirigée vers d’autres structures.

Les critères d'attribution

"J’ai cette année quelques baisses sur le secteur des musiques actuelles. Aussi bien AFX, que Médiatone. Mais il s’agit plutôt d’un retour au niveau de 2020, car en 2021-2022 j’avais procédé à des augmentations importantes de 5 à 10 000 euros, selon les structures, pour les aider à passer le cap de la crise. Je ne dirai pas qu’il n’y a plus de fragilités, mais on peut dire qu’aujourd’hui ces structures sont sauvées", justifie Nathalie Perrin-Gilbert. Pour la création, prenant l’exemple de la compagnie Adrien M et Claire B dont le lieu de création est installé dans la Drôme et qui doit voir sa subvention passer de 15 000 à 8 000 euros, l’élue explique "dans nos critères on prend en compte si la structure a proposé de nouvelles créations durant l’année et le nombre de spectacles qui se jouent à Lyon. Donc une structure qui ne crée plus du tout ou ne donne plus à voir ses spectacles aux Lyonnais, cela fait partie de critères de baisses ou de non-subventions". Autre critère d’aide à la création, l’activité des compagnies. Ainsi, "une compagnie qui est en création va être aidée un peu plus parce que l’on sait qu’elle aura plus de frais et qu’en tournant moins elle aura moins de recettes".

"Je lutte contre le saupoudrage et je mène aussi une vraie politique sur les lieux car c’est ce qui permet aux artistes de rencontrer le public et de répéter" Nathalie Perrin-Gilbert, adjointe à la Culture au maire de Lyon

En 2023, l’aide médiane accordée aux compagnies par la Ville de Lyon serait ainsi de l’ordre de 5 000 euros, contre 3 000 euros en 2020. "En luttant contre le saupoudrage, nous aidons mieux les structures", soutient l’adjointe à la Culture. En parallèle des baisses évoquées, plusieurs autres structures, à l’instar de la Villa Gillet (+ 150 000 euros), le festival Sens Interdit (+ 17 000 euros), le Théâtre de la Croix-Rousse (+ 60 000 euros), Lyon BD (+ 50 000 euros) ou encore Quais du Polar (+ 20 000 euros), verront leur subvention augmenter.

Des baisses ou variations, c’est selon, qui ont fait grincer des dents plus d’une structure à l’instar de l’Espace 44 il y a quelques mois, du Grame ou encore de la Mapraa, qui se retrouve en très grande difficulté et pourrait mettre la clé sous la porte après le passage de sa subvention de 50 000 à 15 000 euros. Nathalie Perrin-Gilbert, elle, de son côté avance vouloir "bâtir une politique publique".

