Six nouvelles enseignes au centre commercial Confluence

Vêtements, bijoux, pâtisseries, des nouvelles enseignes arrivent à Confluence !

Après la fermeture des boutiques historiques de Yellow Korner, Hollister et Louis Pion, de nouvelles marques attendent les addicts au shopping.

Après 12 ans de présence à Confluence, l'américain Hollister cédera sa place à l'espagnol Stradivarius, marque du groupe Zara, déjà présente à la Part-Dieu. À ses côtés, un pop-up store de livres à prix cassés, Lovisa (bijoux fantaisie) et la recyclerie Circuit-Court investiront le deuxième plus gros centre commercial de Lyon. Cette semaine, c'est la marque G-Star, spécialisée dans le jean, qui y a posé ses valises.

Pour l'offre restauration, Bentomania (cuisine asiatique) et Emilie and the cool Kids (bagel, patisseries et cafés) feront leur arrivée !