Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans des 17 et 18 février

Lyon Capitale a sélectionné pour vous les bons plans à faire ce week-end des 17 et 18 février.

Cirque Imagine à Vaulx-en-Velin

Le Cirque Imagine s'invite au Carré de Soie à Vaulx-en-Velin dès 14h30. La troupe propose plusieurs spectacles, du spectacle famille au dîner spectacle, vous savez quoi faire ce week-end en famille ! Les réservations sont disponibles dès 22 euros et elles sont gratuites pour les enfants de moins de trois ans.

Plus d'informations : https://cirqueimagine.com

L'exposition À Nos Amours au musée des Confluences

L'exposition a été conçue et réalisée par le Palais de la Découverte de Paris et repensé au musée des Confluences. Découvrez toutes les façons d'imaginer l'amour grâce à 150 objets du musée, mais également grâce à des prêts illustrant des pratiques et des traditions populaires.

Les tarifs : Plein tarif : 9 €, Tarif réduit : de 5 à 6 €, Jeune actif 18-25 ans : 5 €

Plus d'informations : https://www.museedesconfluences.fr/fr/expositions/expositions-temporaires/nos-amours

Show de Drags Queens à la Cité des Halles

Retrouvez les "Maxiqueers" Lu Brique, Mefisto, Sheken ou encore Scareface à la Cité des Halles de 18h à 23h30 le samedi 17 février. Une scène libre "à coeur ouvert" est prévue pour ce spectacle et c'est gratuit ! Vous pouvez également participer à la tombola prévue ce soir-là.

Soirée House et Techno au MacBar

Lab'Elles s'invite ce vendredi soir au MacBar pour une soirée 100 % électro. Musique House et Techno au programme avec des artistes lyonnais comme Gemie, Lukka ou encore Delphine Lafrange. La soirée commence dès 18 heures et jusqu'à 1 heure du matin. La place est disponible pour 8 euros.

Atelier de découverte de la photographie

Marion Tremblett vous propose un atelier ludique pour découvrir l'art de la photographie ce samedi 17 février à la Cités des Halles. Amateurs et professionnels, rendez-vous de 12 heures à 14 heures avec vos portables, appareils photo ou objets réfléchissants! L'activité est disponible pour 25 euros par personne et 30 euros si vous êtes deux.