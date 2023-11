Quoi de neuf à Lyon ?

Notre sélection de nouvelles boutiques lyonnaises

Seconde main pour tous

Suzanne en ville a fait ses premières armes en participant à bon nombre d’événements et de pop-up stores lyonnais. Depuis peu, la friperie s’est installée, durablement, en bas des pentes de la Croix-Rousse.

Si vous recherchez des vêtements de seconde main, colorés, gais, vintage ou non, c’est le lieu qu’il vous faut. Car ici, vous trouverez une belle sélection de pièces chinées avec soin, pour tous les styles et toutes les tailles. Les vêtements sont présentés de manière non genrée, de façon à ce que chacun puisse trouver son bonheur, sans barrière ni clichés.

Suzanne en ville – 6, rue des Capucins, Lyon 1er

Sézane, ouvre-toi !

Avis à toutes les fashionistas de Lyon et des environs : pour son dixième anniversaire, Sézane ouvre, enfin, sa première boutique lyonnaise ! Un espace de 200 m2 conçu comme un véritable lieu de vie, où chacun pourra déambuler à la découverte des Essentiels de la marque, de ses collections capsule fréquemment renouvelées, de ses mailles colorées et accessoires tendance…

Devenue incontournable, la marque plaît pour son style reconnaissable entre tous, ses produits innovants et iconiques, ses engagements solidaires et durables. N’attendez plus, il y a fort à parier qu’il y a déjà la queue…

L’Appartement Sézane – 31, rue du Président-Édouard-Herriot, Lyon 2e

Soin DIY

À l’origine de la jeune marque Hilo, Elise et Margaux, deux Lyonnaises à l’énergie communicative, qui ont eu l’idée de créer des cosmétiques naturels et personnalisables. Le principe est simple : on commande une base de soin neutre ainsi que trois petites capsules de principes actifs, à choisir selon ses besoins : apaisant, anti-impuretés, bonne mine…

Un diagnostic de peau peut être réalisé sur le site pour vous guider dans votre choix. Ensuite, on craque les trois capsules, on verse leur contenu dans la base et le tour est joué : on a un soin prêt à l’emploi, complètement adapté à notre type de peau.

Les capsules sont végétales et compostables, les actifs ont été minutieusement élaborés, les prix sont doux… Que demander de plus ?

Hilo – Sur www.hilo-cosmetiques.fr et à la boutique Les Créateurs des Jacobins – 6, place des Jacobins, Lyon 2e

Tout pour la déco

Ambiances et Matières a commencé son histoire en 2010, avec l’ouverture d’une boutique au cœur de Marseille. Après avoir continué de s’implanter dans le Sud, la marque vient tout juste de poser ses valises à Lyon, rue Auguste-Comte. Un emplacement plus qu’évident qui permet de compléter l’offre de décoration inhérente au quartier. Car ici, on trouve une belle sélection de vaisselle Pomax et Urban Nature Culture, du linge de maison Haomy, des objets de décoration Bloomingville, des luminaires… Les produits mis en avant sont beaux et l’offre régulièrement renouvelée.

Ambiances et Matières – 9, rue Auguste-Comte, Lyon 2e

Comme à la maison

Régine a juste traversé la rue, et pourtant beaucoup de choses ont changé. Sa boutique ressemble désormais à une maison bohème chic, où l’on retrouve ses produits iconiques – bijoux, vaisselle, linge de maison, maroquinerie, objets de déco… Mais aussi des canapés, des consoles et autres meubles d’appoint…

Les marques sélectionnées sont pimpantes, originales, essentiellement françaises voire lyonnaises…

Coup de cœur pour la créatrice Ortans Mimosa, à qui l’on doit la décoration d’un des murs de la boutique, et dont les vases en laine tuftée à la main sont en vente sur place.

Mais la plus grande nouveauté, c’est le salon de thé. Deux espaces intérieur et extérieur, chaleureux et raffinés, qui invitent à la détente et la gourmandise, tant les gâteaux faits maison sont bons…

Régine – 5, Grande-Rue (au fond de la cour), Sainte-Foy-lès-Lyon