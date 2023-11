Shopping : quoi de neuf à Lyon ?

De nouvelles boutiques lyonnaises pour dénicher des cadeaux de Noël !

Marché de Noël

Azelarium est un collectif de douze artistes et artisans d’art lyonnais qui se sont réunis afin de promouvoir leur savoir-faire. Du 4 au 17 décembre, allez voir leurs productions dans leur boutique éphémère à Oullins : bijoux upcyclés, illustrations oniriques, luminaires en bois flotté, textiles en laine tuftée, vêtements non genrés pour enfants, céramique en grès aux motifs naïfs et poétiques, enceinte low-tech pour smartphone… le tout fabriqué localement bien sûr. L’occasion de dénicher des idées de cadeaux de Noël uniques et originales, mais aussi de pouvoir échanger avec les artisans.

Azelarium boutique éphémère – 106, Grande-Rue, Oullins

Torréfacteur et chocolatier

Créée à Chamonix il y a presque trois ans, la marque de café et chocolat Shoukâ pose ses valises à Lyon… dans deux arrondissements différents ! Si les deux lieux ont leur identité propre, le concept reste le même : rendre accessible à tous du café de spécialité et du chocolat premium. Outre la boutique, un espace dédié à la dégustation permettra à chacun de se poser et de savourer les produits riches en goûts et aux saveurs exigeantes, marque de fabrique de Shoukâ. Évidemment, depuis toujours, la maison s’engage en faveur du développement durable : produits en majorité bios, conditionnements recyclables, distribution en vrac…

Shoukâ – 1, rue de l’Ancienne-Préfecture, Lyon 2e et 60, cours Franklin-Roosevelt, Lyon 6e (ouverture le 30/11 pour cette dernière adresse)

Bios, simples, efficaces

Comme Avant est une marque de cosmétiques biologiques à la composition simple, courte et claire. Mais pas uniquement ! Elle propose aussi des produits ménagers sans parfum ni conservateur, des vêtements et du linge réalisés à partir de tissus certifiés GOTS. Les fournisseurs français et européens sont privilégiés, et tous les produits sont fabriqués dans l’atelier marseillais de la marque. Les packagings sont beaux et biodégradables, les prix doux, les produits agréables et efficaces… Que demander de plus ?

Comme Avant – 7, rue Confort, Lyon 2e

Écrin précieux

La maison Poiray vient tout juste d’ouvrir sa première boutique lyonnaise. Mobilier en bois clair et finitions dorées, murs rose poudré et terracotta, lustre majestueux… Les clients sont accueillis dans une atmosphère chaleureuse et feutrée, et peuvent profiter de deux espaces de vente pour plus d’intimité et un service complètement personnalisé. L’occasion de retrouver les collections iconiques – montres Rive Droite, pendentifs Cœur Entrelacé ou encore bagues Lolita – et de découvrir les nouveautés de cette grande maison joaillière.

Poiray – 6, rue Simon-Maupin, Lyon 2e

Passion seconde main

La mode, les fringues, la seconde main… Valentin en est fou ! Depuis longtemps, il chine dans les vide-greniers, achète et vend sur Vinted… Après avoir créé une première entreprise en parallèle de ses études, il ouvre en cette fin d’année une grande boutique à deux pas de la place Bellecour. Avec un credo : privilégier une sélection unique et qualitative. Sur place, vous trouverez des pièces vintage et premium de marques ultra tendance (Stone Island, C.P. Company, Supreme, Stüssy, Palace…), toutes de seconde main et à des tarifs imbattables. Sans oublier le salon de tatouage dans lequel trois tatoueurs se relaient, chacun avec leur propre style. Coup de cœur pour la décoration de la boutique, qui souffle un agréable vent de nostalgie.

La Bonne Tenue – 7, rue François-Dauphin, Lyon 2e