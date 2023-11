Shopping bijoux à Lyon

Notre sélection de bijoux dans les boutiques lyonnaises

Joaillerie impertinente

Apporter une touche rock à l’univers de la joaillerie, tel est le credo de Sandie Illouz, créatrice de la marque Helena Joy. En or 18 carats, ornées de diamants, les boucles d’oreilles de sa toute nouvelle collection Amanda s’adaptent à votre style et vos envies. N’hésitez pas à vous rendre au showroom de la marque pour découvrir leurs différentes déclinaisons : en version courte, avec d’autres tailles de diamants ou encore portées dépareillées.

Boucle d’oreille Amanda Divine longue – 2 400 € l’une.

Helena Joy – 25, rue de Brest, Lyon 2e

Majestueux collier

Depuis 2011, Sophie Mouleyre dessine et crée à la main, dans son atelier lyonnais, des collections courtes et des bijoux sur mesure. Spectaculaire et aérien, le collier en vermeil “Très Grand Impondérable” est un bel exemple de son travail sur les formes et les matières. Raffiné, délicat, il se porte sans complexe au quotidien.

Collier Très Grand Impondérable – 180 €.

Sophie Mouleyre chez Ich Bin Ein Créateur – 22, rue René-Leynaud, Lyon 1er

Bijou pour homme

À L’Atelier Joaillier, on travaille à la main, on privilégie le circuit court, l’or recyclé, on crée des pièces uniques… Telle cette élégante chevalière pour homme, imaginée à partir d’un grenat aux reflets multicolores et atypiques. N’hésitez pas à vous rendre sur place pour l’essayer, ou pourquoi pas vous en faire réaliser une sur mesure.

Chevalière or jaune et grenat démantoïde – 3 200 €.

L’Atelier Joaillier – 1, rue Émile-Zola, Lyon 2e

Solitaire unique

“Architecte de bijoux”, le joaillier Bruno Alquier crée des pièces uniques ou en série limitée. Parmi les pépites que l’on peut trouver chez lui, ce solitaire en or rose et blanc orné d’un saphir rose extrêmement lumineux, souligné par une fine ligne de diamants. Si vous le souhaitez, vous pourrez y apporter votre petite touche personnelle en choisissant vous-même la couleur de l’anneau et de la pierre.

Solitaire saphir rose – 1 425 €.

Bruno Alquier – 9, cours Vitton, Lyon 6e

Collier éthique

Or recyclé, pierres éthiques… Le sourcing responsable est au cœur des préoccupations de Camille, créatrice de la marque lyonnaise Pulp. C’est dans son atelier de la rue de Fleurieu qu’elle a façonné à la main le collier Ainay, lui donnant ses jolies lignes sobres et poétiques. Son saphir taillé en forme de poire ainsi que l’effet perlé de son serti lui donnent un look subtilement vintage.

Collier Ainay saphir bleu – 680 €.

Pulp Jewels – 8, rue de Fleurieu, Lyon 2e

Une montre pour toutes vos envies

Créée il y a trois ans, la marque horlogère lyonnaise Tentimes entend bien se faire une place parmi les grandes. Connue pour ses montres au design iconique, elle mise sur des matériaux durables, haut de gamme et offre une possibilité de personnalisation. Coup de cœur pour la montre Skeleton et son mécanisme Seiko automatique, laissé apparent. À customiser selon votre inspiration du moment en choisissant la couleur du bracelet, de l’index des heures ou encore de l’insert.

Montre Skeleton configuration Halloween – 790 €.

Tentimes – 2, rue Cuvier, Lyon 6e

Briller de mille feux

La créatrice joaillière Anne Darsau réalise des pièces uniques et sur mesure dans une démarche éthique, puisqu’elle travaille avec de l’or recyclé. Sertie de 38 diamants, cette bague a été fabriquée en trois parties : l’intérieur en or jaune, travaillé afin d’obtenir une finition martelée, et les deux extérieurs en or blanc, au rendu dentelé. Elles ont ensuite été assemblées et soudées, avec un résultat final spectaculaire.

Bague bicolore – 3 900 €.

Au Bouquet d’Or – 45, cours Franklin-Roosevelt, Lyon 6e

Toujours à l’heure

Couleur or rose et beige, cadran ultra plat, cette montre de la marque lyonnaise Nost se distingue par son design délicat et épuré. Avec son bracelet en maille milanaise – interchangeable sans outil –, elle arbore un côté vintage chic tout à fait craquant.

Montre W02 Mesh – 149 €.

Nost – 23, rue du Président-Édouard-Herriot, Lyon 1er