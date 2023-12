En panne d'idées ? Nos 25 idées de cadeaux de Noël dans les boutiques lyonnaises

À J-25 de Noël, Lyon Capitale vous propose 25 idées de cadeaux à mettre sous le sapin, dénichés dans les boutiques lyonnaises

DÉCO

Mots doux

Créatrice de l’atelier Narrature, Mélanie puise dans ses pensées pour écrire des mots doux sur de jolies cartes à exposer ou offrir. Inspirés de la nature environnante, ces messages poétiques sont emplis d’émotions positives et bienveillantes, que vous pouvez compléter en y couchant vos propres mots. On aime aussi le joli support en chêne, fait à la main et localement.

Coffret de 30 cartes à pensées Narrature – 32 €.

Nestor et Suzie – 255, route de la Vallée, Civrieux-d’Azergues

Invitation au voyage

En coton issu du commerce équitable, ce coussin ravira tous les passionnés de voyage. Le principe : grâce au kit de couture fourni, vous brodez sur la toile le trajet de vos escapades et épinglez vos haltes. À choisir parmi plus d’une vingtaine de destinations : France, Japon, États-Unis, Nouvelle-Zélande, Italie, Islande, Corse, Bretagne…

Housse de coussin Map It Yourself – À partir de 33 €.

Cobalt – 116, montée de la Grande-Côte, Lyon 1er

Plantes zen

Si, en ces périodes d’hiver rigoureux, vous êtes en manque de nature, craquez pour les box de plantes d’intérieur de chez Hanko. D’inspiration franco-japonaise, elles contiennent trois plantes rares, une fiche d’entretien et un accessoire surprise : tuteur, graines, cache-pot ou autres… Un cadeau original et écoresponsable, à moduler selon son choix d’abonnement.

Box sans abonnement : à partir de 29 €.

Box avec abonnement : à partir de 22 € par mois.

Hankō – 2, rue de Fargues, Lyon 1er

Objet de déco

Design original, couleurs flashy, ce vase est une pièce unique créée tout spécialement pour la boutique de décoration Craie Craie. Ses perles multicolores ont été tressées à la main grâce à un travail minutieux, tout autour d’un vase en verre. À noter qu’il se décline en d’autres formes et avec d’autres couleurs, toutes aussi lumineuses.

Vase Craie Craie – 375 €.

Craie Craie – 17, rue Auguste-Comte, Lyon 2e

Tête bien faite

À mi-chemin entre l’objet de décoration et l’œuvre d’art, la sculpture Giorgio a été imaginée et créée par le designer-artiste Guillaume Besnard dans son atelier villeurbannais. Véritable jeu d’assemblage de couleurs et de matières naturelles – essentiellement recyclées –, cette “tête dure” a une présence incroyable et donnera à votre intérieur une vraie personnalité. Ne tardez pas, elle existe en quatre exemplaires seulement !

Sculpture Giorgio – 230 €.

www.lestetesdures.fr

Senteurs délicates

Écoresponsable, décorée à la main, ces tablettes parfumées Les états d’âme de Susan ont été fabriquées dans l’Est de la France à partir de cire végétale de colza 100 % naturelle sans OGM. Disposez-les dans votre dressing ou un tiroir, accrochez-les à une poignée de porte ou de placard… Elles vous transporteront au cœur d’un doux et délicat voyage olfactif.

Tablette parfumée – 18 €.

Cigoire – 7, rue de l’Ancienne-Préfecture, Lyon 2e

CHIC

Sac iconique

Style vintage, détails soignés, le sac en cuir l’Essentiel fait partie des best-sellers de la maison Paul Marius. Pour les fêtes de fin d’année, craquez pour sa version revisitée couleur bronze, à porter au quotidien aussi bien en mode casual qu’avec une tenue chic.

L’Essentiel bronze – 45 €.

Paul Marius – 21, rue de Brest, Lyon 2e

Bijou vintage

Depuis plus de dix ans, Catherine crée des bijoux à partir d’éléments anciens qu’elle récupère auprès d’antiquaires. Inspirées du Second Empire, ces boucles d’oreilles en laiton plaqué or 18 carats ont été fabriquées à partir de boucles de ceintures ! Coup de cœur pour les élégants sertis en nacre blanche, qui complètent à la perfection le look vintage chic du bijou.

Boucles d’oreilles Aémilia – 130 €.

Madame des Feuillants – 23, rue romarin, Lyon 1er

Collier upcyclé

Dans son atelier de la région lyonnaise, Géraldine Venet fabrique, à la main, des perles de soie. Elle les monte ensuite en colliers, bracelets ou boucles d’oreilles avec des perles en cristal et en verre de bohème. Sa matière première ? Elle la trouve dans des cravates en soie chinées ou fruit de collaborations avec les maisons de soierie lyonnaises. Chaque bijou est ainsi unique ou produit en toute petite quantité, comme ce tour de cou qui incarne la seconde vie d’une cravate en soie de la prestigieuse marque Lanvin.

Tour de cou écossais Lanvin – 180 €.

www.geraldinevenet.fr

Fin et délicat

Sophie Deschamps conçoit dans sa boutique atelier du 6e arrondissement des bijoux tendance et accessibles. Ce jonc fin en plaqué or 3 microns est orné d’une médaille en forme de trèfle pavée de zircons blancs. Avec ses airs de diamant, le zircon blanc est en réalité une vraie pierre fine et rajoute de la délicatesse au bijou.

Jonc Charlotte – 110 €.

Sophie Deschamps Bijoux – 48, rue Vendôme, Lyon 6e

Création textile

Dans leur galerie Âmes Sœurs, Marie Hélène et Cécile ne se contentent pas d’exposer des créateurs lyonnais. Elles s’inspirent aussi de leurs travaux pour produire de très belles créations textiles, en toute petite série : foulards, kimonos, châles, coussins… En laine, soie et cachemire, cette étole est une belle représentation du travail de l’artiste colleuse Théodora Alligier, qui aime associer différents univers et mélanger couleurs et motifs.

Étole Flower Power – 175 €.

Galerie Âmes Sœurs - Maison d’édition textile – 29, rue Saint-Georges, Lyon 5e

Carré de soie lyonnais

On connaissait les dessins de l’architecte lyonnaise Émilie Ettori, qui aime croquer les différents quartiers de sa ville. Pour notre plus grand plaisir, on peut aussi retrouver son univers sur des carrés de soie uniques, grâce à sa collaboration avec la maison Malfroy. À porter au gré de ses envies autour du cou, dans les cheveux, accroché à son sac…

Carré de soie Grand Hôtel-Dieu or – 198 €.

Émilie Ettori Illustration – 1, rue Marcel-Gabriel-Rivière, Lyon 2e

Maison Malfroy - Villa Mercedes – 153A, route de Vourles, Saint-Genis-Laval

Briller de mille feux

Tissu souple, matière naturelle, cet ensemble à sequins vous donnera à coup sûr un look glamour et tendance pour les fêtes. N’hésitez pas à le dépareiller pour le porter sans complexe tout au long de l’année. À choisir parmi deux coloris, noir ou argent, et à dénicher dans la boutique Shops, qui a récemment ouvert en Presqu’île.

Pantalon Serena 79 € et haut Eva 69 €.

Shops – 12, rue Vaubecour, Lyon 2e

Rien que du doré

Princesse Nabou est une marque artisanale qui prône le chic, le brillant, l’original… Imaginés par Maud, Fidésienne pure souche, les produits sont fabriqués à partir de tissus wax dorés qu’elle déniche au Sénégal, son pays coup de cœur. Édité en série limitée, le sac souple Gold est un des musts de sa collection. Petit plus : il se décline en huit imprimés différents, et peut être assorti avec toute une série de pochettes.

Sac Gold Princesse Nabou – 35 €.

@princessenaboubymaud

Dessous chics

Française, écoresponsable, la marque lyonnaise Bott propose de la jolie lingerie en dentelle à porter au quotidien. Tout est pensé pour optimiser le confort et la qualité des dessous : dentelle douce, finitions impeccables, points de couture solides, soutiens-gorges sans armature avec réglage important dans le dos… Sans oublier les lignes délicates et féminines, avec un soupçon d’impertinence. À essayer et adopter sans attendre.

Soutien-gorge 75 € et culotte La First 55 €.

Boutique des créateurs lyonnais – Grand Hôtel-Dieu – 5, rue Marcel-Gabriel-Rivière, Lyon 2e (jusqu’au 30 décembre)

www.bott-lingerie.com

Accessoire tendance

Imaginée par la créatrice lyonnaise Joséphine Belloeil, cette banane lumineuse accompagnera les hommes tout au long de leur journée. Grâce à elle, ils pourront enfin libérer leurs poches et transporter toutes leurs affaires : portable, portefeuille, clés… Conçus numériquement, les motifs sont imprimés sur le tissu avec des encres écologiques. Chaque modèle est ensuite assemblé et cousu à la main.

Sacoche banane JosieCreas – 60 €.

Disponible à l’atelier de la créatrice – Cité des Halles, 124, avenue Jean-Jaurès, Lyon 7e

COCOONING

L’hiver au chaud

Depuis 1880, La Maison Montagut a développé un savoir-faire unique dans la fabrication de produits en maille. Tout en laine mérinos, le pull Stanley en est un bon exemple. Avec son motif graphique et ses couleurs affirmées, il se porte aussi bien en mode chic que décontracté, et apporte à votre tenue une pointe d’originalité. Doux, chaud et confortable, il deviendra vite un indispensable de votre vestiaire d’hiver.

Pull homme Stanley – 320 €.

Maison Montagut – 15, cour du Midi, Grand Hôtel-Dieu, Lyon 2e

Créations parfumées

Tel un collier multicolore, ces savons sont présentés sur corde, mélangés à des perles en bois, en métal ou en verre. Figue, encens, épices, feuilles de tomate… Ils diffusent dans l’atmosphère un incroyable mélange de senteurs et s’imposent comme un véritable élément de décoration. Une création originale de la savonnerie artisanale L’Art du Bain.

Savon Pimp ta Kasbah – 57 €.

Freckles Design – 13, rue de la Liberté, Saint-Genis-Laval

Havre de paix

Fabriqués en France, véganes et naturels, les produits de la marque 100Bon se veulent responsables et authentiques. Grâce à son système de diffusion naturel, ce bouquet parfumé embaumera votre intérieur de doux effluves pendant quatre à six semaines. Derrière le jasmin et la fleur d’oranger, on devine de subtiles notes de bergamote, mandarine, freesia, santal… Ambiance apaisante garantie !

Bouquet parfumé jasmin & fleur d’oranger – 35 €.

100Bon – 13, rue Sainte-Hélène, Lyon 2e

Tea time

Bons et bios, les thés de la marque lyonnaise Tea Heritage sont connus pour leurs sachets originaux et biodégradables. Cousus un à un à la main dans l’atelier français de la marque, ils affichent des formes aussi mignonnes que poétiques : écureuil, étoile, feuille d’érable, nuage, pingouin… Tel ce thé Earl Grey Bonhomme de neige, qui égayera vos tasses et mugs.

La boîte de 5 sachets – 7,50 €.

Pop-up store – 23, rue du Port-du-Temple, Lyon 2e (jusqu’au 11 décembre)

Little Liamone – 8, quai de la Pêcherie, Lyon 1er

BEAUTÉ

© LiveandShoot

Parfum hors du commun

Après avoir appris son métier de parfumeuse à Lyon, Stéphanie a lancé sa propre marque voilà maintenant deux ans. Le résultat : des parfums créatifs, avec beaucoup de caractère, et qui privilégient les matières naturelles. Avec ses notes épicées et sucrées – cannelle, safran, patchouli, vanille…– Cannelle Excentrique se veut tout aussi festif que réconfortant, et convient aussi bien aux femmes qu’aux hommes.

Cannelle Excentrique 50 ml – 78 €.

www.inspiration-olfactive.com

Vernis écoresponsables

Le credo de la toute jeune marque lyonnaise Orelka : simplifier la routine beauté de toutes celles qui aiment chouchouter leurs ongles. Écoresponsables, sans substance toxique et fabriqués en France, ces vernis 3 en 1 comprennent une base coat, un soin fortifiant et la couleur bien sûr. À compléter avec un top coat pour encore plus de tenue et de brillance.

Duo top coat & vernis – 24,90 €.

www.orelka.com

Barbes en fête

La marque française Sisi la Paillette a imaginé un kit à paillettes biodégradables pour tous les hommes qui souhaitent apporter un peu de fantaisie à leur barbe. Il suffit d’appliquer le beurre de karité végane et naturel fourni dans le kit, puis de saupoudrer la quantité de paillettes désirée. Un peu, beaucoup… tout dépend de l’effet souhaité. Original et décalé à souhait !

Kit barbe à paillettes biodégradables – 24 €.

L’atelier des rouges – 9, rue d’Austerlitz, Lyon 4e

Soin douceur

Rien de tel qu’un bon bain pour prendre soin de soi au cœur de l’hiver. Fabriqué en édition limitée pour Noël, ce lait pour le bain Dr. Hauschka protège et adoucit la peau, apaise, tonifie, soulage les tensions… Lavande, extraits de moor, d’huile d’amande douce et d’avocat… ses ingrédients sont entièrement d’origine naturelle et biologique, comme pour tous les autres cosmétiques de la marque.

Bain Moor Lavande – 19,50 €.

Aroma Beauté – 14, rue Pailleron, Lyon 4e