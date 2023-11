Devant plus de 11 000 spectateurs chauffés à blanc, après deux prolongations dans la rutilante LDLC Arena de Décines, l’Asvel a manqué son entrée dans son nouvel écrin pour un point jeudi soir.

Lancée jeudi soir à l’occasion de l’inauguration de la rutilante LDLC Arena de Décines, "la nouvelle ère" de l’Asvel évoquée par son président-délégué Gaëtan Muller a débuté comme la précédente, par une défaite à domicile en Euroligue. Disputé devant plus de 11 000 spectateurs, et de nombreux sportifs comme la skieuse Perrine Laffont, l’ancien tennisman Jo-Wilfried Tsonga ou encore des joueurs du club voisin de l’Olympique lyonnais, ce match de gala face au Bayern Munich a tourné à l’avantage des visiteurs.

Plus de 11 spectateurs ont assisté au match inaugural de la LDLC Arena entre l'Asvel et le Bayern Munich jeudi soir. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Une fin de match de folie

Après deux prolongations jouées dans une ambiance de feu, les Villeurbannais se sont finalement inclinés d’un petit point, 100-101, sur un lancer franc. Un épilogue cruel alors que Joffrey Lauvergne et ses coéquipiers ont manqué le tir de la gagne à la fin du temps réglementaire, avant de récidiver à la fin de la première prolongation, après avoir dilapidé une avance de cinq points.

"Sur les derniers matches d'Euroligue, les bras de fer à la fin ne basculent pas en notre faveur", déplorait à l'issue de la rencontre l’arrière de l’Asvel Edwin Jackson, qui voit tout de même une progression dans le jeu de son équipe. "Je suis triste pour mes joueurs Ils ne sont pas contents, frustrés et ça me fait mal", confiait de son côté l’entraîneur de l’Asvel Gianmarco Pozzecco, encore remonté contre l’arbitrage et cette dernière faute sifflée contre son équipe.

La fin de match s'est déroulée dans une ambiance de feu avec deux prolongations. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Neuf revers de suite à domicile

Avec ce 9e revers à domicile, les Villeurbannais n’ont plus gagné en Euroligue sur leur parquet depuis le 26 janvier et un succès décroché la saison dernière contre Fenerbahçe (91-77). Cette saison, le bilan global de l’Asvel dans la reine des compétitions européenne est pour le moment famélique. L’équipe rachetée en 2014 par Tony Parker compte seulement deux victoires, à l’extérieur, en dix rencontres et pointe à l’avant dernière place du classement. La nouvelle ère sportive du club aux 21 titres de champion de France devra donc encore attendre.

"Même si la victoire n'était pas au rendez-vous, je pense que l'on a donné envie aux gens de revenir au moins pour le spectacle proposé" Edwin Jackson, arrière de l'Asvel

À défaut d’assister à une victoire des leurs, les supporters de l’Asvel ont toutefois vu du beau jeu et surtout assisté à un match à rebondissements. "C'était un événement énorme, incroyable", reconnaissait à la fin du match Gianmarco Pozzecco et Edwin Jackson d’ajouter auprès de l'AFP "même si la victoire n'était pas au rendez-vous, je pense que l'on a donné envie aux gens de revenir au moins pour le spectacle proposé". Ce sera le 8 décembre face à Valence.