Art Restaurant : trio de choc pour délices chics

Une belle adresse gourmande d’Ainay, quartier à suivre de près.

Il y a, à Ainay, ce côté un peu hors du temps, au charme suranné, à l’écart de la rumeur de la ville. Sanctuaire des aristocrates dès le XVIIIe siècle, puis des grands bourgeois au XIXe siècle, le quartier – le seul qui peut se targuer d’avoir deux basiliques en son cœur – connaît, depuis quelques décennies, une lente mais profonde mutation sociologique.

Ainay ne se résume plus seulement à un quartier bourgeois et conservateur. Les grands appartements ont été découpés, les étudiants affluent avec le voisinage du campus de l’Université catholique (en lieu et place de l’ancienne prison Saint-Paul). Les commerces évoluent pour répondre à une clientèle plus jeune et plus branchée. Et, en matière de restaurants, le quartier commence à sortir du bois : aux côtés du mythique Café Comptoir Abel – dont on se plaît à raconter qu’en ce lieu, alors relais de diligence, le 29 janvier 1630, Mazarin et Richelieu poursuivirent des négociations de paix entre l’Espagne et la France – s’est installé Rustique, révélation culinaire 2019 de Lyon Capitale, récompensé d’une étoile Michelin deux ans plus tard, L’Artichaut, cuisine méconnue qui mérite la dégustation, Frazarin, bistrot épicurien, L’Établi, jolie pérégrination culinaire, B.L.O et sa viande de concours… Et désormais Art Restaurant.

L'équipe de ART restaurant @Antoine Merlet