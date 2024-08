Saint-Just : un nouveau recours gracieux contre la Voie lyonnaise n°12

Le 23 août, un nouveau recours gracieux a été déposé contre le tracé de la Voie lyonnaise n°12, dans le 5e arrondissement de Lyon.

Quelques jours après le dépôt, par trois associations et plus de 70 signataires individuels, d'un premier recours contre le tracé de la voie lyonnaise n°12 à Montchat et Grange-Blanche, l'association Touche pas à Saint-Just et à ma colline ainsi que 44 cosignataires déposent à leur tour un recours gracieux contre le tracé de l'axe, dans le 5e arrondissement de Lyon cette fois.

"Détournement de pouvoir", irrégularités dans les consultations...

S'ils tiennent à préciser être "favorables aux changements qui aident à réduire les émissions polluantes, entre autre celles des voitures individuelles", ainsi qu'au "développement du vélo et autres modes de déplacement doux", les requérants s'opposent "aux aménagements proposés de la rue de Trion (écluse et vélorue), à la fermeture de la montée du Chemin-Neuf aux voitures, et à la mise en sens unique de la rue de l'Antiquaille entre la montée Saint-Barthélémy et la rue Pierre Marion".

Lire aussi : Lyon : un recours contre la Voie lyonnaise n°12 à Montchat et Grange-Blanche

Ils s'inquiètent d'un impact négatif "sur la qualité de vie des habitants" de Saint-Just et du Vieux-Lyon et craignent notamment un enclavement de ces derniers. Comme les trois associations de riverains de Montchat et Grange-Blanche, les requérants considèrent que le découpage du projet des Voies lyonnaises en plusieurs tronçon est illégal en ce qu'il aurait dû nécessiter une une évaluation environnementale.

"Les chiffres avancés par la Métropole sont soit faux, soit volontairement modifiés"

Touche pas à Saint-Just et les cosignataires s'interrogent par ailleurs sur le bilan de la concertation, voté en même temps que le programme des travaux, et que ce recours vise à faire annuler. Ainsi, selon eux, 67 % des voix des participants ont été en faveur de proposition défavorables au projet porté par l'exécutif écologiste. Ils notent également que 9 040 voix ont été exprimés pour le seul secteur 3, alors que la délibération fait quant à elle état de 9 367 votants pour l'ensemble des secteurs. "Les chiffres avancés par la Métropole sont soit faux, soit volontairement modifiés", lancent-ils.

Le plan de circulation prévu pour l'expérimentation.

Les requérants ont par ailleurs relevé plusieurs irrégularités dans la concertation menée par la Métropole de Lyon pour le secteur concerné. Le recours évoque ainsi des "votes publiés alors que la date limite était dépassée", mais également "plusieurs profils avec pseudos qui semblent être des employés de la Métropole de Lyon et des pourfendeurs avérés de tous les opposants au projet". Il affirment être "certains de l'identité de l'un d'eux". "Employé de la Métropole, il a posté 13 propositions, 58 commentaires, 156 votes, dans lequel il agresse les élus d'opposition, il diffame et agresse les associations de défense des citoyens, tout cela en transgressant ouvertement la charte de la concertation", poursuivent les requérants.

Pour rappel, la Métropole de Lyon a notamment décidé d'expérimenter la fermeture aux voitures de la montée du Chemin neuf à partir du lundi 12 août et ce jusqu'en juin 2025. Aussi, une partie de la rue de l'Antiquaille passera à sens-unique pour permettre la création d'un double-sens vélo et l'élargissement des trottoirs. Cette expérimentation devra ensuite être évaluée pour prendre une décision pérenne.

Lire aussi :