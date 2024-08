Près de Lyon, un événement autour de la bière artisanale le 14 septembre 

Le Mont d’Or Beer Festival se tiendra le 14 septembre à Poleymieux-au-Mont-d’Or. Les amateurs de bières pourront y découvrir des produits artisanaux et locaux du Lyonnais.

Les amateurs de bière ont rendez-vous le 14 septembre à Polyemieux-au-Mont-d’Or. La 5e édition du Mont d’Or Beer Festival et le Sou des Écoles de Poleymieux-au-Mont-d’Or, organisateur de l’événement, proposent de découvrir des brasseries locales et artisanales du Lyonnais. Cette année, 25 brasseries seront mises en avant et plus de 150 bières différentes pourront être dégustées.

Au programme de cette journée, un brassage en direct pour découvrir toutes les étapes de la création de la bière, des ateliers dégustation, des jeux pour enfants et un espace restauration dans lequel sera proposé une carbonnade flamande maison, une recette belge à base de viande et de bière.