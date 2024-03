Les comités d'intérêts locaux du 5e arrondissement de Lyon ont lancé une pétition pour s'opposer à la fermeture de la montée du Chemin neuf.

Deux nouvelles pétitions, et plus de 1 000 signatures. Le projet de Voie lyonnaise n°12 dans le quartier de Saint-Just dans le 5e arrondissement de Lyon continue de crisper sur la colline de Fourvière. Surtout, la récente annonce d'une fermeture probable de la montée du Chemin Neuf aux voitures dans le cadre du projet de Voie lyonnaise n°12 ne passe pas.

"Trouver un compromis"

Les comités d'intérêts locaux du Point du Jour, de Champvert, de Saint-Just-Fourvière, de Saint-Georges Village ainsi que l'association Renaissance du Vieux-Lyon craignent en cœur "l'enclavement de certains quartiers", et demandent en préalable à un tel projet, "la concrétisation d'une offre de transport en commun structurante reliant l'ouest à l'est de la métropole". "Apolitiques" et surtout "pas anti-écolos", les CIL s'inquiètent des conséquences du nouveau plan de circulation notamment pour les habitants du Chemin neuf et les personnes âgées.

Nouveau plan de circulation prévu dans le 5e arrondissement de Lyon.

Selon eux, la fermeture de la montée du Chemin neuf aux voitures isolerait Saint-Just du Vieux-Lyon pour les personnes ne pouvant se déplacer à pied ou à vélo, sur un secteur avec un fort dénivelé. "Quand je prends le Chemin neuf en voiture aujourd'hui ce sont les vélos qui me dépassent, il n'y a pas de problème de sécurité sur cette route", note Frédéric Auria, président de la Renaissance du Vieux-Lyon.

"Nous nous sommes rassemblés pour essayer de peser. On respecte les gens qui sont pour, on comprend les arguments. On souhaite trouver un compromis et on espère être entendus", explique une membre de CIL Saint-Just qui craint que le nouveau plan de circulation proposé soit un vrai casse-tête, entre autres, pendant les Nuits de Fourvière avec la fermeture de la rue de l'Antiquaille.

Pour rappel, la fermeture du Chemin neuf a été proposée par la Métropole de Lyon après une concertation au cours de laquelle des riverains se sont opposés à la mise en sens unique de la rue de Trion.

