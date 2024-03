"L’opportunité d’un retour au calme à Saint-Just" : un collectif favorable à la Voie lyonnaise 12

Un collectif de riverains et commerçants favorables au projet de Voie lyonnaise n°12 à Saint-Just tente de faire entendre sa voix.

Le projet de Voie lyonnaise n°12 à Saint-Just n'en finit pas de déchaîner les passions. Après une concertation au cours de laquelle des riverains se sont opposés à la mise en sens unique de la rue de Trion, l'exécutif métropolitain a proposé un troisième scénario qui ne modifierait pas le plain de circulation au cœur de Saint-Just, mais entrainerait la fermeture de la montée du Chemin neuf.

"Effarés par les arguments mis en avant"

Un compromis qui ne semble toujours pas créer le consensus - si tant est qu'il est possible à trouver - jusque dans les rangs de la gauche. La semaine dernière, des élus du groupe Lyon en commun s'inquiétaient ainsi de la fermeture du Chemin neuf qui, selon eux, serait "de nature à isoler le Vieux-Lyon de la colline encore davantage".

La Voie lyonnaise n°12 rue de Trion. (Métropole de Lyon)

Dans un communiqué diffusé ce lundi, un collectif de riverains et commerçants de Saint-Just favorables au projet de Voie lyonnaise et aux réaménagements qu'il implique, se dit "effaré par les arguments mis en avant". "Ce projet est d’abord l’opportunité d’un retour au calme dans le quartier Saint-Just avec la suppression du trafic de transit, la baisse de la pollution atmosphérique et sonore, la sécurisation des trajets des cyclistes et des piétons, mais aussi la mise aux normes de trottoirs trop étroits", jugent-ils.

Sur la fermeture du Chemin Neuf, le collectif rappelle ainsi à titre d'exemple que pour un trajet Trion-Bellecour, l'itinéraire passant par la montée de Choulans n'ajoute qu'une minute de temps de trajet. Et de noter que plusieurs lignes de bus et le funiculaire permettent de relier Saint-Just à la Presqu'île.

