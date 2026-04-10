Pour améliorer les mobilités entre Lyon et Saint-Étienne, des travaux lancés à la gare de Crépieux-la-Pape

Dans le cadre d’un vaste plan visant à augmenter la capacité des trains entre Ambérieu, Lyon et Saint-Étienne, des travaux d’allongement des quais de la gare de Crépieux-la-Pape ont été lancés le 30 mars.

Afin de garantir le confort des usagers, mais également de rendre le train "plus attractif" et "plus fiable", l’État investit. Dans le cadre de la démarche d’amélioration des mobilités entre Lyon et Saint-Etienne (Loire), 125 millions d’euros ont ainsi été mis sur la table sur le volet ferroviaire et 65 millions d’euros sur le volet routier. L’État s’est également engagé à financer à hauteur de 50 % des nouvelles rames ferroviaire pour, à terme, augmenter les capacités des trains entre Ambérieu, Lyon et Saint-Etienne (jusqu’à Part-Dieu en 2027, puis Ambérieu en 2029).

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Des travaux engagés à la gare de Crépieux-la-Pape

C’est donc dans ce contexte que la préfète du Rhône, Fabienne Buccio, ainsi que le maire de Rillieux-la-Pape, Alexandre Vincent (Horizons), se sont rendus sur le chantier de la gare de Crépieux-la-Pape, au sud de Lyon, "emblématique" des ambitions de l’État à ce sujet. Les travaux ont débuté le 30 mars dernier. Concrètement, ils consisteront à allonger le quai n°1 sur 95 mètres (côté Ambérieu) et le quai n°2 sur 93 mètres (côté Ambérieu), à déplacer les deux poteaux caténaires, créer un mur de soutènement du côté de la voie n°2 sur 63 mètres, ainsi qu'à prolonger et mettre aux normes l’éclairage.

"Ces travaux ont pour but de permettre la circulation de trains plus longs entre Saint-Etienne et Ambérieu, offrant ainsi plus de places et de confort à bord des trains", indique la préfecture ce vendredi. La livraison des travaux est prévue le 30 octobre prochain. "À Crépieux-la-Pape, nous finançons intégralement l’allongement des quais : c’est un investissement utile, visible, qui permettra d’accueillir plus de voyageurs dès les prochaines années", souligne Fabienne Buccio.

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