Villeurbanne : une jeune femme poignardée après un différent sur les réseaux sociaux

Une jeune femme d'une vingtaine d'années a été poignardée dans la soirée de jeudi 9 avril place Jules-Grandclément, à Villeurbanne. L'auteure a pris la fuite.

Il était environ 23 h 30, jeudi 9 avril, lorsqu'un équipage de CRS est intervenu place Jules Grandclément, à Villeurbanne, pour secourir une jeune femme. Selon nos confrères du Progrès, la victime âgée d'une vingtaine d'années a été blessée à l'arme blanche au niveau de l'abdomen et du flanc gauche. Prise en charge, elle a été transportée à l'Hôpital Femme Mère Enfant de Bron. Son état est stable.

Si les conditions du drame restent encore à déterminer, un scénario se dessine. Selon des témoins, un groupe de six femmes s'en serait pris à deux autres jeunes filles, dont la victime, après un différent sur les réseaux sociaux.

Une enquête a été ouverte pour des chefs de violences avec arme. L'auteure a pris la fuite. Une seule personne serait recherchée actuellement par les enquêteurs.