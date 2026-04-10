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L’aéroport de Lyon Saint Exupéry. © ALLILI MOURAD/SIPA

Lyon Saint-Exupéry dans le top 10 des aéroports français avec le plus de retards

  • par Romain Balme

    • Selon une étude de Luko by Allianz Direct, Lyon-Saint-Exupéry se classe à la 7e position des aéroports français avec le plus de minutes de retard cumulées. Un chiffre qui s'explique par sa position de hub régional majeur.

    22 minutes. C'est le temps de retard cumulé des avions au départ de Lyon-Saint-Exupéry, pour 100 départs. Des résultats révélés par une étude de Luko by Allianz Direct. L'aéroport lyonnais se classe ainsi à la 7e position des plateformes françaises avec le plus de retard, à égalité avec Toulouse et Paris-Orly, rapporte LyonMag.

    Sur la période analysée, 35 323 avions ont décollé de Lyon-Saint-Exupéry pour 7842 minutes de retard cumulées. Comment peut-on expliquer un tel classement ? L'étude révèle que la position de Lyon comme hub régional majeur, complexifie la gestion opérationnelle quotidienne. "La densité du trafic et la multiplicité des correspondances rendent la gestion des flux particulièrement exigeante", appuie Luko by Allianz Direct.

    Parmi les mauvais élèves du territoire, c'est l'aéroport de Beauvais-Tillé qui se classe en tête, avec… 75 minutes de retard pour 100 départs, juste devant Bergerac (72 minutes). L'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle et ses 60 minutes de retard pour 100 départs complètent le classement. Au contraire, les petits poucets s'en sortent plutôt bien, avec une ponctualité proche de la perfection. C'est le cas de Brest, Annecy ou Cannes-Mandelieu.

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