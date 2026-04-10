Après plusieurs décisions de justice, la Ville de Tassin-la-Demi-Lune propose de nouveau un plat alternatif lorsque du porc est servi dans les cantines scolaires.

La Ville de Tassin-la-Demi-Lune a réintroduit depuis janvier 2026 les menus de substitution dans ses cantines, comme le rapportent nos confrères du Progrès. Une décision prise à la suite d’une longue bataille judiciaire engagée par une habitante, qui contestait la suppression de ces repas alternatifs décidée en 2016.

Le litige remonte à 2022, lorsque la mère d’élève saisit la justice administrative après le refus de la municipalité de rétablir ces menus. En 2024, le tribunal administratif de Lyon annule la décision municipale et ordonne leur retour. La cour administrative d’appel confirme ce jugement en juillet 2025.

La commune a ensuite porté l’affaire devant le Conseil d’État, estimant notamment que la requérante n’avait pas d’intérêt à agir. Le pourvoi a finalement été rejeté le 20 février 2026, contraignant la collectivité à se conformer aux décisions de justice. Depuis, les élèves disposent systématiquement d’un plat de remplacement les jours où du porc est proposé.