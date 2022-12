[Volet 9]. Après neuf mois de travaux avec les habitants, la Ville de Lyon a dévoilé début décembre les 110 projets lauréats de son premier budget participatif. Focus sur les actions à venir dans le 9e arrondissement.

Pour son premier budget participatif, la Ville de Lyon n’a pas fait les choses à moitié, débloquant 11 millions d’euros pour mener à bien 110 projets en 24 mois. Le plus emblématique d’entre eux étant sans aucun doute une première étape dans la végétalisation de la place Bellecour.

Chaque arrondissement va néanmoins profiter d’aménagements plus ou moins conséquents. On fait le point des différents projets retenus, dans le 9e arrondissement où 16 projets vont être réalisés.

Aménagements dans le parc des Saules

Les habitants du quartier demandent à ce que soient installés des bancs, des tables de travail et de jeux dans les parcs, notamment le parc des Saules, en plus de brancher un réseau sans fil pour permettre aux promeneurs de travailler. Afin d'apporter une touche plus verte, les tables pourraient être équipées d'un parasol solaire. Le coût de l'édifice avoisine les 20 000 euros.

Jardins partagés et pédagogiques à la MJC Duchère

Avec une enveloppe de 80 000 euros, les porteurs de projet proposent de créer des espaces verts dédiés à la "découverte, au partage" et créer un lien autour de la nature. Ces petits jardins permettraient aux habitants qui ne possèdent pas d'espace vert chez eux, de planter leurs fruits et légumes, en plus d'apporter un support pour la biodiversité.

Rail à vélo au parc du Vallon

Avec un budget de 25 000 euros, la Ville va aménager un rail à vélo au parc du Vallon, pour que les cyclistes puissent rouler leurs deux-roues en toute facilité, sans avoir le besoin de porter une charge lourde. Ces rails sont fixés dans les marches. Nombre de Lyonnais s'aventurent à vélo vers les communes du Nord-Ouest de Lyon.

Ravalement de l'église Saint-Pierre de Vaise

L'objectif de ce projet est de réaliser un ravalement de la façade de l'église Saint-Pierre de Vaise, noircie par la pollution. L'idée rentre dans la catégorie culture et patrimoine, moyennant un coût de 120 000 euros.

Un éclairage à détection de présence boulevard de Balmont

Ce projet a pour optique d'économiser jusqu'à 70 % d'énergie, en changeant les éclairages classiques par un éclairage à détection de présence pour les véhicules et pour les piétons. Effectivement, le boulevard de Balmont est éclairé toute la nuit, ce qui engendre un surcoût de consommation en énergie. Le nouvel éclairage nécessite d'avoir un budget de 52 000 euros.

Aire de jeux pour enfants au square de l'Observance

Les habitants du quartier souhaitent aménager une aire de jeux pour enfant au square de l'Observance. Le square fait grise mine puisqu'aucun jeu n'occupe le terrain et l'entrée se fait par la résidence du Belvédère, avec un accès limité au public. Le projet consisterait à créer un accès piéton, à installer des jeux pour les enfants en bas âge, un jeu extérieur pour le plus grands, "type toile d'araignée". Coût du projet : 100 000 euros.

Nouveaux aménagements sur le parvis de la médiathèque de Vaise

Avec une enveloppe de 50 000 euros, les porteurs de projet souhaiteraient sécuriser le parvis de la médiathèque de Vaise, afin d'installer plus de végétaux, de bancs, et d'un stationnement de vélo. Le but est de rendre le quartier plus attractif.

Carillon de l'église Saint-Pierre de Vaise

Cette proposition au budget participatif concerne l'ajout de deux cloches supplémentaires au carillon de l'église Saint-Pierre de Vaise. Avec un budget de 45 000 euros, la ville pourra rénover et aménager le carillon de l'église, alors que chaque année elle attire des nombreux Lyonnais à l'occasion du festival du carillon en Auvergne-Rhône-Alpes.

Des espaces verts conviviaux et sportifs au parc Montel

Direction le parc Montel pour découvrir une future structure de sports et de loisirs, avec la mise en place de balançoires pour les plus jeunes par exemple. Selon les habitats, le quartier manque d'espaces verts, de lieux de rencontres et de jeux. L'intérêt est de renforcer l'attractivité du lieu. 90 000 euros seront nécessaires à la création de ces agencements.

Jardin partagé pour inclure les gens du voyage

Les porteurs de projet, issus de l'association régionale des Tsiganes et de leurs amis gadjé (ARTAG), imaginent la création d'un jardin partagé pour l'inclusion des "gens du voyage". C'est dans le but de démystifier ces populations que l'association entend créer un lieu où chacun peut échanger et se partager des terres, moyennant un coût de 80 000 euros.

Voici les 6 autres projets du 9e arrondissement :