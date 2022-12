Trois Lyonnais dans le top 50 des personnalités préférées des Français

Le Journal du Dimanche a publié son classement des personnalités préférées des Français. Trois Lyonnais figurent dans les trente premiers.

Cette année, le classement est dominé par Jean-Jacques Goldman, de l'astronaute Thomas Pesquet et de l'acteur Omar Sy qui raflent les trois premières places. Sur les 50 personnalités, les femmes sont moins bien représentées, la première arrive à la 20e place.

Les grands gagnants pour 2022 sont les joueurs de l'équipe de France. À noter que l'enquête a été menée juste après les quarts de finale de la Coupe du Monde de football.

Les Lyonnais au classement

Trois Lyonnais sont présents dans le top 30. Florence Foresti à la 20e place, Stéphane Bern à la 26e et Mimie Mathy à la 29e. La chute libre pour les représentants de la capitale des Gaules. Pour rappel, en 2020, Mimie Mathy était troisième, Florence Foresti 4e et Stéphane Bern 20e.

Méthode : L'enquête a été menée par l'Ifop pour le JDD du 12 au 14 décembre 2022 auprès de 1 005 personnes représentatives de la population française et âgées de 15 ans et plus.