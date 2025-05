Depuis l'annonce d'une vaste opération de communication autour de son bilan de mandat, Grégory Doucet a subi les critiques de l'opposition à Lyon, dénonçant une campagne électorale au frais du contribuable. L'actuel maire de Lyon s'est défendu et a affirmé qu'il était essentiel de "rendre des comptes" aux Lyonnais.

Des réunions de fin de mandat, un large plan de communication, et un début de polémique. Depuis l'annonce début mai de l'organisation de neuf réunions publiques, dans chacun des arrondissements de la ville, pour "procéder à un bilan" face aux Lyonnais et aux Lyonnaises, l'opposition a vivement critiqué cette opération, qualifiée par les uns de "campagne électorale avec l'argent du contribuable" et par les autres de "propagande".

A lire aussi : Lyon : à l'approche des élections, Grégory Doucet va présenter son bilan aux Lyonnais

Ce jeudi 22 mai, à l'occasion d'une émission "face aux Lyonnais" organisée par BFM Lyon, Grégory Doucet a eu l'occasion de répondre à ces critiques. Selon l'actuel maire écologiste, ce bilan de fin de mandat, qui selon la Ville coûtera 228 000 euros, bien loin des 400 à 700 000 euros avancés par Pierre Oliver, maire LR du 2e arrondissement, est nécessaire.

"C'est ma conception de la démocratie"

"Rendre des comptes, c'est essentiel" a débuté Grégory Doucet. "Je suis le maire de tous les Lyonnais et mon devoir est de leur rendre des comptes, pour leur dire que ce qui a été fait, et ce qui n'a pas été fait".

Le 14 mai, après la publication sur le compte Instagram officiel de la Ville de Lyon d'une vidéo qui évoquait les rencontres à venir dans toute la ville pour "partager ensemble le chemin parcouru depuis 2020", Pierre Oliver avait dénoncé vivement cette campagne de communication. "C’est honteux de faire la campagne municipale avec l’argent du contribuable", déclarait le candidat déclaré aux municipales 2026, accusant la mairie écologiste de faire sa propre "promotion". Quelques jours plus tard, c'est Thomas Rudigoz, chef de file des macronistes à Lyon, qui accusait Grégory Doucet d'utiliser "des outils de la collectivité à des fins politiques".

Des critiques qui n'ont pas fait dévier le maire écologiste de sa trajectoire. "Je considère, et c'est ma conception de la démocratie, que de rendre des comptes c'est essentiel" a-t-il conclut à ce sujet sur BFM Lyon.