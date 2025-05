Lyon : Grégory Doucet entre en campagne et va présenter son bilan aux Lyonnais

Le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet va de nouveau se rendre dans les neuf arrondissements de Lyon pour présenter son bilan de mandat, à moins d'un an des élections.

Le contexte ne jouera pas en sa faveur, mais le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet l'avait promis, il retourne dans les gymnases et salles municipales rendre des comptes aux Lyonnais. Quelques semaines après une garde à vue, alors que les travaux battent leur plein dans la ville, et que la candidature de Jean-Michel Aulas aux élections municipales prend de l'épaisseur, le maire ne s'attend certainement pas à être accueilli à bras ouverts.

"Nul doute que la métamorphose urbaine qui s’opère n’est pas vécue de manière uniforme"

En 2023 déjà, il s'était prêté à l'exercice à mi-mandat dans une ambiance parfois tendue. "Après soixante mois, l'heure est venue de procéder à un bilan" écrit ainsi l'édile sur ses réseaux sociaux. Et d'ajouter : "Lyon est en train de se réinventer. Nul doute que la métamorphose urbaine qui s’opère n’est pas vécue de manière uniforme. Un espace de parole doit exister pour le formuler. Je souhaite aller à la rencontre des habitants pour échanger et mesurer ensemble le chemin parcouru depuis 2020."

Le maire le sait, pistes cyclables, embouteillages et travaux vont devenir son cauchemar pendant ces deux semaines de réunions publiques. Une réunion se tiendra dans chaque arrondissement de Lyon du 26 mai au 12 juin, tandis que 21 "points de rencontre" seront également installés sur l'espace public sur lesquels des élus municipaux viendront eux aussi rendre des comptes aux habitants.

À noter également qu'il sera possible, à partir du mardi 6 mai, de répondre à un questionnaire sur la plateforme Oyé. "Un panel de Lyonnaises et de Lyonnais a été réuni afin de co-construire un questionnaire. Les thèmes, les questions et les idées présents dans le questionnaire sont issus de ce travail", indique la collectivité.

Les neuf réunions publiques :

26 mai : Espace Citoyen dans le 8e arrondissement. A partir de 18h30.

27 mai : Gymnase Viricel dans le 6e arrondissement. A partir de 18h30.

28 mai : Gymnase Généty dans le 1er arrondissement. A partir de 18h30.

2 juin : Gymnase Chanfray dans le 2e arrondissement. A partir de 18h30.

3 juin : Gymnase Milliat dans le 7e arrondissement. A partir de 18h30.

4 juin : Halle des sports Vivier-Merle dans le 3e arrondissement. A partir de 18h30.

10 juin : Gymnase Charcot dans le 5e arrondissement. A partir de 18h30.

11 juin : Espace Jean Couty dans le 9e arrondissement. A partir de 18h30.

12 juin : Salle de la Ficelle dans le 4e arrondissement. A partir de 18h30.