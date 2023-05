Région Aura : le permis chasse bientôt financé par le Pass'Région ?

Selon les informations du Dauphiné Libéré, le Pass'Région, qui offre des avantages aux jeunes de moins de 25 ans, pourrait inclure une aide au financement du permis de chasse. La proposition sera votée le 12 mai.

L'initiative suscite de vives réactions. Selon nos confrères du Dauphiné Libéré, l'exécutif de Laurent Wauquiez (LR) souhaite inclure dans le pass Région un nouvel avantage de 30 euros par an pour les frais liés au permis de chasse ou au permis de pêche. Depuis 2016, le pass Région en Auvergne-Rhône-Alpes offre des avantages financiers aux jeunes de 15 à 25 ans, essentiellement sur des produits culturels, éducatifs et sportifs : gratuité des manuels scolaires, tarifs préférentiels pour des places de théâtre et de concert, aide au permis de conduire, etc.

Le 12 mai, à l'occasion d'une commission permanente, la proposition de la majorité au conseil régional sera votée. Selon le rapport proposant cette nouvelle aide, consulté par le Dauphiné, "la chasse et la pêche sont des activités de loisirs qui peuvent s’exercer sur l’ensemble du territoire régional. Elles sont régies par des dispositions et réglementations spécifiques, et disposent d’une gouvernance particulière et adaptée garantissant l’encadrement de leur pratique". Le texte précise que la cotisation exigée pour l'obtention du permis de chasse peut constituer "un frein à la pratique de la chasse, en particulier auprès du jeune public".

"Promotion irresponsable de la chasse"

Dans l'opposition, le groupe des Écologistes déplore une "promotion irresponsable de la chasse auprès de jeunes mineurs". Dans un communiqué diffusé vendredi, Maxime Meyer, coprésident des Écologistes, pointe du doigt une "nouvelle aide détournée aux fédérations de chasse" et dénonce du "gaspillage d'argent public à des fins électorales".

"Nous attendons autre chose en matière de politique jeunesse, qui n’existe toujours pas après deux ans de mandat, estime par ailleurs Cécile Michel, conseillère régionale et membre des Écologistes. L’exécutif dit vouloir encourager la pratique d’activités extérieures pour les jeunes ? Soit, qu’il soutienne les activités nature essentielle à l’heure du dérèglement climatique au lieu de faire la promotion de la chasse".