Samedi 19 mars, plusieurs manifestations et rassemblements défileront dans le centre-ville lyonnais.

Comme tous les samedis depuis l'été 2021, les anti pass sanitaire vont se réunir à Lyon pour manifester. Si le pass vaccinal a été levé depuis lundi 14 mars, il reste en vigueur dans les établissements de santé et les EHPAD. La colère des anti-pass perdure. Notamment car ils sont aussi contre la vaccination, et protestent "contre Macron et sa dictature en marche".

Le rendez-vous est donné samedi 19 mars à 14 heures sur la place du maréchal Lyautey (6e). Parmi leurs mots d'ordre très divers, les manifestants défileront contre "la hausse des prix et le grand Reset (théorie complotiste d'une conspiration des élites contre le peuple, ndlr)", pour "l'abrogation du pass vaccinal (...) et la fin de l'état d'urgence", la "réintégration des [soignants] suspendus" et contre le vaccin. La manifestation est organisée par "Lyon pour la liberté", qui se revendique apartisan, malgré la régulière présence de l'extrême-droite dans ces manifestations.

Deux autre manifestations vont se rejoindre

Plus loin, dans 7e et le 3e arrondissements, deux manifestations sont organisées, "contre les violences policières et pénitentiaires" et "pour la régularisation de tous les sans-papiers". Au départ de la place Jean Macé, à 14 heures, les familles de victimes décédées en prison ou suite à une intervention policière organisent leur marche annuelle. La marche rejoint ensuite un rassemblement prévu quai Augagneur (3e) pour la régularisation des sans-papiers.

Organisé par le collectif des sans-papiers 69, ce rassemblement s'inscrit dans le cadre d'une campagne nationale contre "le racisme et les violences d'État. Il se tiendra devant le préfecture du Rhône.