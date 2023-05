Lyon : à la Croix-Rousse, bientôt des visites contées en langue des signes

Derrière le bureau de poste de la place de la Croix-Rousse, on peut encore voir le vestige de l’avant-porte qui commandait le ravelin (demi-lune) de la porte de la Croix-Rousse.

Pour (re)découvrir Lyon, ses secrets et ses surprises, des visites contées sont organisées dans différents quartiers. À la Croix-Rousse, deux dates sont prévues pour les visiteurs sourds et malentendants.

Les organisateurs de Cybèle, qui conçoit des visites insolites de Lyon, reprennent du service en 2023. Pour les beaux jours, de nouveaux formats sont proposés, notamment en LSF (langue des signes française).

Best-seller parmi les modèles de visite guidée, la visite contée de la Croix-Rousse baptisée "Jirôme ou la révolte d’un canut”, avait déjà été adaptée en LSF en 2019. Quatre ans plus tard, de nouvelles dates sont proposées aux visiteurs sourds et malentendants, le 10 juin et le 24 septembre. "Ce projet est le fruit d’un partenariat avec Anthony Guyon de la compagnie ON/OFF, spécialisée dans les spectacles pour la culture sourde", indiquent les organisateurs.

Histoire inspirée de faits réels

Durant la visite, un guide-conteur propose passages et déambulations dans un dédale de traboules, pour plonger dans l'histoire de Jirôme Roquet et de son apprenti Tony dit "le grand Gognant". Le matin du 21 novembre 1831, les deux protagonistes traversaient les pentes au milieu de la tourmente des barricades de la première grande révolte des canuts. L'histoire fictive, mais inspirée de faits et de personnages réels, prend alors formes entre les immeubles croix-roussiens.

D'autres dates seront annoncées d'ici début 2024. Toutes les informations sont à retrouver sur le site des organisateurs. La programmation de visites varie également selon des thématiques et formats variés : contes, théâtre, histoire, etc.