Quelle météo à Lyon pour la Fête des lumières ?  

Sign : Le collectif néerlandais Vendel & de Wolf embrase la fontaine de la place de la République avec une oeuvre très contemplative, pour illustrer le réchauffement climatique. De grands bambous recouverts d’aluminium et éclairés en contre-plongée donnent l’impression de voir un brasier. (Photo Hadrien Jame)

Le coup d’envoi de la Fête des lumières sera donné ce jeudi 7 décembre sur les coups de 19 heures. Les visiteurs devraient échapper à la pluie trois soirs sur quatre.

La Fête des lumières fait son retour ce jeudi 7 décembre entre Rhône et Saône. Alors que près de 2 millions de visiteurs sont attendus sur quatre jours, on fait le point sur les conditions météo à venir. Après des éditions 2021 et 2022 en partie perturbées par la pluie, l’espoir de vivre une Fête des lumières sans trop sortir son parapluie est permis.

Des précipitations attendues samedi soir

Selon les dernières prévisions de Météo France, la pluie ne devrait se mêler à la fête qu’un seul soir. Des gouttes sont attendues dans les prochaines heures à Lyon, mais elles ne devraient pas commencer à tomber avant 1 heure du matin, épargnant ainsi le lancement des festivités.

La météo de ce jeudi soir. (Source Météo France)

Pour ce vendredi, Météo France ne prévoit pas de pluie, en revanche, samedi soir ne sortez pas sans votre parapluie et soyez vigilants, de fortes rafales de vent sont attendues dans la soirée. Des pluies éparses sont attendues dès l’après-midi et se poursuivront dans la soirée. Le lendemain, la dernière soirée de la Fête des lumières devrait être épargnée, la pluie n’étant attendue que dans la nuit.

En ce qui concerne les températures. Nous vous conseillons de vous habiller chaudement. Les températures ne devraient pas être excessivement froides sur ces quatre soirées, le thermomètre ne devant pas descendre en dessous de 4°c, en revanche vous pourriez vous refroidir en piétinant pour voir les illuminations.

Pour composer votre parcours, nous vous proposons d'utiliser notre carte interactive ci-dessous :

