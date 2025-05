Deux accidents coup sur coup sur l'A46 près de Lyon

Deux accidents se sont produits à dix minutes d'intervalle mercredi 30 avril sur l'A46 près de Lyon.

Mercredi 30 avril en fin d'après-midi, deux accidents routiers se sont produits à la suite sur l'autoroute A46, indique Le Progrès. Ils ont mobilisé chacun 30 sapeurs-pompiers.

Le premier est survenu à 18 h 07 à hauteur de Mions dans le sens Marseille - Paris, alors qu'un motard et un poids lourd se sont percutés. L'autoroute a été bloquée, tandis que le pilote de la moto a été héliporté en urgence relative.

Tout juste dix minutes plus tard, à 11 km plus au nord, au niveau de Communay en direction de Marseille cette fois. Le carambolage a impliqué cette fois deux voitures et une moto. Les trois blessés ont été transportés à l'hôpital.