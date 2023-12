On a testé Pok'Hina, un concept de Poké Bowl "premium" à Lyon

On a testé Pok’Hina, un concept de Poké Bowl « premium ». (@RomaneChopard)

Une brise exotique souffle sur la scène culinaire lyonnaise avec l’arrivée de Pok’Hina, le nouveau restaurant de poke bowl situé à la Part-Dieu à Lyon.

Niché au cœur de Lyon, cet établissement coloré tire son nom de la déesse hawaïenne Hina, représentative de la jeunesse et de la lune. L’objectif : proposer des produits "premium" en privilégiant les circuits courts et les recettes équilibrées, faciles à manger. Tous les plats sont préparés sur place, devant le client, et de manière très rapide.

La décoration nous plonge instantanément sur les plages paradisiaques d’Hawaï. L’ambiance colorée et conviviale invite au voyage le temps d’un repas.

Généreux sans être trop copieux

Mais qu’en est-il de l’expérience offerte par cet endroit fusionnant produits frais et identité visuelle différenciée ? Nous avons eu l'occasion de déguster le plat signature, le "Pok'Hina", une combinaison parfaite de saumon mariné, d’avocat, radis, chou rouge, carotte, concombre et edamame, le tout rehaussé par une sauce soja.

Nous avons également goûté leur citronnade maison qui était délicieuse, une boisson rafraîchissante acidulée et sucrée en bouche. Le plat est généreux sans être trop copieux, une grande variété de toppings amènent un bel équilibre dans l'assiette.

Pok’Hina propose un large choix de produits comme des pokes chauds, des chirashis ainsi que de pokés froids, disponibles également en formule. En ce moment profitez des Pok’Hina Days, une offre de lancement, et bénéficiez de -50% le mardi sur tous les plats !

Pok’Hina, 49 Rue Desaix, 69003 Lyon