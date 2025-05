Comme à chaque début de mois, des nouveautés attendent les Français à partir de ce jeudi 1er mai. On vous les présente.

La baisse du prix du gaz

Dès ce 1er mai 2025, les ménages français qui se chauffent au gaz pourront bénéficier d'une baisse sur leur facture d'énergie : le tarif du kilowattheure (kWh) diminuera de 6,4 %, passant ainsi de 0,12412 euro en avril à 0,1162 euro. Concrètement, cette baisse représentera une réduction de 5,4 % sur la facture annuelle. Pour une consommation traditionnelle de 11.200 kWh, il faudra compter 1,579 euros, contre 1.667 euros jusqu’alors.

Des montants revalorisés pour les aides sociales

C'est à partir de ce mois de mai que la CAF commencera à verser les aides sociales revalorisées. Les montants de l’Allocation aux adultes handicapés (AAH), du Revenu de solidarité active (RSA) ou encore de la prime d’activité sont concernés : depuis le 1er avril (versement au 5 ami 2025), ils ont en effet augmenté de 1,7 % par rapport à l’année dernière.

Les cotisations patronales ajustées

Les entreprises françaises, quant à elles, verront dès ce 1er mai les taux de cotisations sociales être modifiés. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, il sera désormais de 0,3193 %, et de 0,3233 % pour celles de 50 salariés et plus. La contribution exceptionnelle et temporaire (CET) des employeurs à l'assurance chômage prend fin ce 1er mai et atteint désormais 4 %. Enfin, le taux de cotisation pour les accidents du travail et les maladies professionnelles passe à 0,5 %.

Attention à vos déclarations de revenus

La campagne de déclaration des revenus, ouverte depuis le 10 avril 2025, atteindra sa date limite au cours du mois de mai dans certains départements. Les contribuables du Rhône (69) disposent du délai le plus long pour la réaliser, puisqu'ils ont jusqu'au jeudi 5 juin 2025. Passé cette date, des pénalités s’appliqueront avec une majoration du montant de votre impôt dû.

22 mai pour les départements numérotés de 1 à 19,

28 mai pour les départements de 20 à 54,

5 juin pour les départements de 55 à 976,

20 mai pour les déclarations papier ou les résidents français à l’étranger.

Terminé la gratuité de la carte grise pour les électrique

Alors que l'État avait instauré la gratuité de la carte grise pour les véhicules électriques, cette mesure prend fin à partir du 1er mai. Chaque véhicule, électrique ou thermique, sera ainsi soumis aux mêmes taxes régionales. Pour rappel, cet avantage avait pour objectif d'inciter l'acquisition de voitures électriques en France.

